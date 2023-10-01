В Баку заявили, что более 300 армян объявлены в международный розыск

Власти Азербайджана заявили, что более 300 «армянских сепаратистов» объявлены в международный розыск по уголовным делам, относящимся к войнам в Карабахе в начале 90-х годов, в 2020 году, а также в периоды режима прекращения огня.

Как сообщает Haqqin.az, генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев обратился к армянам, объявленным Азербайджаном в международный розыск, предложив им добровольно сдаться Баку.

Он подчеркнул, что «азербайджанская сторона уточнила каждое преступление, совершенное армянскими сепаратистами с начала Карабахского конфликта».

«Мы собрали доказательства, связанные с этими преступлениями. Всего было возбуждено 300 уголовных дел. Более 300 преступников объявлены в международный розыск. По этим делам у нас имеются доказательства», - заявил генпрокурор Азербайджана, отметив, что среди разыскиваемых есть и имена Араика Арутюняна и Джалала Арутюняна.

Ранее на этой неделе власти Азербайджана уже задержали несколько бывших и действующих чиновников Нагорного Карабаха, в том числе бывшего госминистра непризнанной республики Рубена Варданяна, которому инкриминируется финансирование терроризма, участие в создании незаконных вооруженных организаций и незаконное прибытие в Азербайджан, пишет Радио Азатутюн.

После того, как Азербайджан провел военную операцию против Нагорного Карабаха 19-20 сентября, армянские власти региона согласились на разоружение и роспуск Армии обороны. Согласно указу главы Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна от 28 сентября, непризнанная Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года.

После того, как Азербайджан фактически установил полный контроль над Нагорным Карабахом, местное население начало покидать пределы региона. На сегодняшний день из Нагорного Карабаха в Армению уже прибыло более 100 тысяч вынужденных переселенцев.