Лавров проведет переговоры с лидерами Абхазии и Южной Осетии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 октября проведет в Сочи переговоры с лидерами самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии.

По информации МИД РФ, запланированы двусторонние и трехсторонняя встречи с абхазским президентом Асланом Бжания и главой абхазского МИДа Иналом Ардзинба, с югоосетинским лидером Аланом Гаглоевым и главой югоосетинского МИДа Ахсаром Джиоевым.

«В повестке – широкий круг актуальных вопросов двусторонних отношений, региональной и международной проблематики. В ходе трехсторонних переговоров особое внимание предполагается уделить теме координации «на площадке» Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, являющихся уникальным диалоговым форматом, где участвуют официальные представители Абхазии и Южной Осетии (наряду с Грузией, Россией и США) при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ», – сказано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что министры в ходе двусторонних встреч также подпишут планы консультаций между внешнеполитическими ведомствами на 2024-2025 гг.