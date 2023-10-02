Число вынужденных переселенцев из Карабаха в Армению составило 100 520 человек

Число вынужденных переселенцев из непризнанного Нагорного Карабаха в Армению составило 100 тыс. 520 человек, мост Хакари пересекли 21 тыс. 107 транспортных средств, сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

Эти числа не изменились после последних обновлений. Увеличилось число зарегистрированных людей, которое составило 91 тыс. 31 человек. Государственной поддержкой воспользовались 59 тыс. 59 человек, пишет Радио Азатутюн.