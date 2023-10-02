Грузинской национальной валюте лари исполнилось 28 лет

Сегодня – день рождения грузинской национальной валюты лари. Ровно 28 лет тому назад, 2 октября 1995 года, национальная валюта Грузии - лари - была объявлена единственным законным платежным средством на всей территории страны, пишет агентство «Новости-Грузия».

Лари был введен еще в период правления Эдуарда Шеварднадзе, вместо «грузинского купона». Собственный символ – ₾ был утвержден 7 июля 2014 года.

Музей Нацбанка отмечает, что в свое время, когда велись дискуссии по поводу названия национальной валюты, рассматривались также варианты «манети», «карти», «рвали», а для мелочи – «эгри», «колха», «керма». Сейчас трудно представить, что лари и тетри могли бы называться как-то иначе.

Слово «лари» в переводе с древнегрузинского означает «сокровище, имущество».