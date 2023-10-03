Армения ратифицировала Римский статут МУС

Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда.

За ратификацию проголосовали 58 депутатов от правящей партии «Гражданский договор», 25 депутатов от оппозиции не голосовали. Их представители покинули заседание.

Документ еще должен быть подписан президентом Армении Ваагном Хачатряном.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Его подозревают в незаконном вывозе детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер был выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

24 марта Конституционный суд Армении постановил, что Римский статут не противоречит Основному закону страны. После ратификации Римского статута, в соответствии с уставным документом, власти будут обязаны арестовать Путина в случае его визита в Армению.

В российском МИДе предупредили Ереван о крайне негативных последствиях для двусторонних отношений в случае присоединения Армении к Римскому статуту.

В ответ на опасения российской стороны, что ратификация Римского статута содержит риски для союзнических отношений между Арменией и Россией, вице-спикер Национального собрания Акоп Аршакян, в частности, заявил, что он никоим образом не направлен против России, а послужит предотвращению азербайджанских посягательств на суверенную территорию Армении.