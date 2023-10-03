Азербайджанские СМИ пишут о задержании экс-лидеров Карабаха

Азербайджанские СМИ сообщают о задержании бывших президентов непризнанного Нагорного Карабаха – Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, а также председателя карабахского парламента Давида Ишханяна. Сообщается, что они были задержаны в Степанакерте (Ханкенди). Гукасяна, Саакяна и Ишханяна доставили в Баку, Арутюняна перевозят в азербайджанскую столицу, пишут СМИ.

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Как сообщил Радио Азатутюн один из депутатов Нагорного Карабаха, сегодня через азербайджанский КПП в Армению прибыли директор Службы национальной безопасности (СНБ) Нагорного Карабаха Арарат Мелкумян, министр внутренних дел Карен Саргсян, госминистр Артур Арутюнян и руководитель администрации президента Карен Шахраманян. У них нет никакой информации о задержании бывших президентов и спикера парламента.

Связаться с ними уже больше суток не удается, сказал карабахский парламентарий, пожелавший остаться анонимным.

Ранее Азербайджан арестовал четырех бывших политических и военных руководителей Нагорного Карабаха: бывшего госминистра Рубена Варданяна, бывшего министра иностранных дел Давида Бабаяна, бывшего командующего Армией обороны Левона Мнацаканяна и бывшего заместителя командующего Армией обороны Давида Манукяна.

В карабахском инфоцентре заявляли, что действующий президент Самвел Шахраманян, подписавший указ о прекращении существования карабахской республики, останется с группой ответственных лиц в Степанакерте до завершения работ по поиску останков погибших и пропавших без вести в результате боевых действий 19-20 сентября и взрыва 25 сентября.