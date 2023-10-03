Азербайджанские СМИ пишут о задержании экс-лидеров Карабаха

Азербайджанские СМИ сообщают о задержании бывших президентов непризнанного Нагорного Карабаха – Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, а также председателя карабахского парламента Давида Ишханяна. Сообщается, что они были задержаны в Степанакерте (Ханкенди). Гукасяна, Саакяна и Ишханяна доставили в Баку, Арутюняна перевозят в азербайджанскую столицу, пишут СМИ.
Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
Как сообщил Радио Азатутюн один из депутатов Нагорного Карабаха, сегодня через азербайджанский КПП в Армению прибыли директор Службы национальной безопасности (СНБ) Нагорного Карабаха Арарат Мелкумян, министр внутренних дел Карен Саргсян, госминистр Артур Арутюнян и руководитель администрации президента Карен Шахраманян. У них нет никакой информации о задержании бывших президентов и спикера парламента.
Связаться с ними уже больше суток не удается, сказал карабахский парламентарий, пожелавший остаться анонимным.
Ранее Азербайджан арестовал четырех бывших политических и военных руководителей Нагорного Карабаха: бывшего госминистра Рубена Варданяна, бывшего министра иностранных дел Давида Бабаяна, бывшего командующего Армией обороны Левона Мнацаканяна и бывшего заместителя командующего Армией обороны Давида Манукяна.
В карабахском инфоцентре заявляли, что действующий президент Самвел Шахраманян, подписавший указ о прекращении существования карабахской республики, останется с группой ответственных лиц в Степанакерте до завершения работ по поиску останков погибших и пропавших без вести в результате боевых действий 19-20 сентября и взрыва 25 сентября.
- Нагорный Карабах - регион на международно признанной территории Азербайджана. Население региона преимущественно составляли этнические армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть территории. 19 сентября 2023 года Азербайджан начал новую фазу военной операции по восстановлению суверенитета на территории региона. 20 сентября руководство непризнанной республики Нагорный Карабах капитулировало на условиях Баку. После этого начался массовый выезд жителей региона в Армению.
- Азербайджанские власти заявили о готовности вести переговоры о реинтеграции армянского населения Карабаха. 28 сентября было объявлено о самороспуске структур непризнанной республики, армянскому населению было предложено подумать о гарантиях азербайджанских властей и рассмотреть возможность вернуться в оставленные дома.