Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера показал премьеру спектакля «Евгений Онегин», поставленного московским режиссером Сергеем Ефремовым. По мнению театроведа Светланы Корсая, спектакль милый и лаконичный, но требует более глубокого осмысления актерами образов, и им бы не помешало более современное их прочтение. Спектакль «Евгений Онегин» приурочен к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, которое будет отмечаться в следующем году. Режиссер-постановщик спектакля – Сергей Ефремов, основатель и художественный руководитель Московского театра комедии. Он хорошо знаком публике Русдрама по спектаклям «Оскар», «Клинический случай» и «Примадонны», все они успешно идут на сцене театра. Генеральный директор Русдрама Ираклий Хинтба объяснил, почему театр решил обратиться к этому великому произведению русской классики:

«Следующий год – год Пушкина, и я понял, что нам нужен спектакль по Александру Сергеевичу Пушкину. Мы нашли небольшой промежуток времени, буквально две с половиной недели, и пригласили режиссера Сергея Ефремова, у которого была концепция этого спектакля. Она заключается в том, чтобы показать «Евгения Онегина» с сохранением текста, с сохранением пушкинского слова, легкого дыхания, пушкинского юмора, сделать его понятным для любого зрителя, чтобы каждый мог услышать и почувствовать красоту пушкинского слога, а потом заинтересовался бы и, возможно, открыл томик Пушкина. Поэтому спектакль лаконичный, он длится 1 час 20 минут, абсолютно актерский, и в нем от актеров требуются колоссальные усилия. Я думаю, что к восьмому, к десятому спектаклю актеры выдадут уже то, что необходимо, потому что пока, конечно, времени мало, и это очень сложный материал». По словам Ираклия Хинтба, «Евгений Онегин» – это первая работа театра с полностью поэтическим текстом, что представляет собой определенную сложность для актеров. «Публика любит ходить на премьеры, но лучше смотреть спектакль после нескольких показов, тогда раскрывается все, что в него заложено, и все, что могут сделать актеры», – сказал он.

Своими впечатлениями от спектакля поделилась Светлана Корсая, театральный критик и журналист, директор литературно-мемориального музея Дмитрия Гулия. С ней мы поговорили о деталях и общих планах спектакля:

«Я ждала какой-то интерпретации, но все очень хрестоматийно, очень мило, здорово и красиво. Искренне. Есть образы, которые мне очень понравились, например, Ленский в какой-то степени для меня открытие, потому что актер (Саид Лазба) сыграл его совершенно не в том ключе, в каком мы воспринимаем традиционно Ленского. Здесь совершенно другой Ленский, и это мне очень понравилось. Мне очень понравилась няня, ее сыграла наша Наташа Папаскири. Но я должна сказать, что это – только премьера, может быть, потом они его еще осмыслят, кажется, что пока немножко скучновато подаются монологи».

Светлана Корсая отметила, что образ Татьяны, сыгранный актрисой Лоидой Тыркба, расходится с тем образом, который создал Пушкин: «Первое письмо Татьяны решено интересно. А вот последний монолог, в ответе Татьяны на письмо Онегина (актер Эмиль Петров) есть недопонимание актрисой тех чувств, которые испытывает Татьяна уже не будучи девчонкой, уже будучи светской женщиной. Весь монолог делится на две части, которые противоречат друг другу, поэтому монолог не прозвучал так, как он должен прозвучать. Татьяна не злорадствует, как это делает актриса в первой части последнего монолога. В ней есть ирония по отношению к его чувствам, есть и самоирония, и глубокая не обида, это слишком просто, грусть, что это не случилось, а ведь счастье было так возможно, так близко! Она говорит ему: «Я люблю тебя!» А я не вижу этого из монолога. Не какая-то влюбленность была в Онегина, а вот именно любовь очень глубокая, очень тонкая, очень девичья, очень чистая. И он растоптал это, но она не злорадствует, потому что и она несчастлива».

Театральный критик в целом положительно оценила творческое решение режиссера Сергея Ефремова, она надеется, что спектакль помимо взрослой публики посмотрят школьники старших классов, и это поможет им понять Пушкина и его роман в стихах: «Мне кажется, что концепция режиссера неплохая, все очень просто, логично, ненавязчиво. Мне нравится эта легкость решения, нравится, что нет никакого антуража… Я шла сегодня и думала, что сейчас чуть ли не на мотоцикле на нас будут наезжать, но нет этого, и слава богу, потому в последнее время этого слишком много. А здесь есть на самом деле тот «Евгений Онегин», которого мы знаем. И в то же время любая постановка классики, если она как-то не связывается с современностью, мне кажется, обречена. Здесь в каких-то моментах есть намеки, и я это чувствую, и мне они нравятся. Например, я уже сказала про Ленского, актер показал нам совершенно другого и очень современного Ленского. Мне кажется, что Евгения Онегина тоже можно было показать, потому что в нашей жизни очень много Евгениев Онегиных. Замечательный спектакль, можно приводить сюда школьников, показывать им этот спектакль, и урок литературы, я уверяю вас, пройдет гораздо эффективнее, чем если в классе читать «Евгения Онегина».