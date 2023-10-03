В Европарламенте прошли слушания по теме Нагорного Карабаха

В Европарламенте сегодня прошли слушания по теме непризнанного Нагорного Карабаха.
Все выступавшие подвергли критике действия режима президента Азербайджана Ильхама Алиева. В то же время они осудили руководство Евросоюза, в частности председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая назвала Алиева «надежным партнером», поскольку Евросоюз заключил газовое соглашение с Азербайджаном.
Выступавшие отметили, что неоднократно предупреждали об опасности, грозящей Нагорному Карабаху. Многие из них предлагали ввести санкции против Алиева.
«Мы пожертвовали армянами ради «реальной политики». Необходимо заморозить контракты с Баку и ввести санкции», - заявил депутат Европарламента Фабио Кастальдо.
Марина Калюранд призвала предъявить требования Алиеву. «То, что сделал Баку, – это этническая чистка. Нужно помочь Армении, и миссия Евросоюза должна расшириться в Армении и работать также в Азербайджане», - сказала она.
Многие выступавшие также говорили, что Армении необходимо предложить европейскую перспективу, в частности, решить вопрос виз.
«Премьер-министру Пашиняну необходимо дать четкий мессидж о том, что Армения должна получить европейскую перспективу», - сказал Михаэль Галер.
«Русские наказывают армян за проявление европейской ориентации. Демократию Армении необходимо защитить», - заявил европарламентарий.
- Нагорный Карабах - регион на международно признанной территории Азербайджана. Население региона преимущественно составляли этнические армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть территории. 19 сентября 2023 года Азербайджан начал новую фазу военной операции по восстановлению суверенитета на территории региона. 20 сентября руководство непризнанной республики Нагорный Карабах капитулировало на условиях Баку. После этого начался массовый выезд жителей региона в Армению.
- Азербайджанские власти заявили о готовности вести переговоры о реинтеграции армянского населения Карабаха. 28 сентября было объявлено о самороспуске структур непризнанной республики, армянскому населению было предложено подумать о гарантиях азербайджанских властей и рассмотреть возможность вернуться в оставленные дома.