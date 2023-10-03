В Европарламенте прошли слушания по теме Нагорного Карабаха

В Европарламенте сегодня прошли слушания по теме непризнанного Нагорного Карабаха.

Все выступавшие подвергли критике действия режима президента Азербайджана Ильхама Алиева. В то же время они осудили руководство Евросоюза, в частности председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая назвала Алиева «надежным партнером», поскольку Евросоюз заключил газовое соглашение с Азербайджаном.

Выступавшие отметили, что неоднократно предупреждали об опасности, грозящей Нагорному Карабаху. Многие из них предлагали ввести санкции против Алиева.

«Мы пожертвовали армянами ради «реальной политики». Необходимо заморозить контракты с Баку и ввести санкции», - заявил депутат Европарламента Фабио Кастальдо.

Марина Калюранд призвала предъявить требования Алиеву. «То, что сделал Баку, – это этническая чистка. Нужно помочь Армении, и миссия Евросоюза должна расшириться в Армении и работать также в Азербайджане», - сказала она.

Многие выступавшие также говорили, что Армении необходимо предложить европейскую перспективу, в частности, решить вопрос виз.

«Премьер-министру Пашиняну необходимо дать четкий мессидж о том, что Армения должна получить европейскую перспективу», - сказал Михаэль Галер.

«Русские наказывают армян за проявление европейской ориентации. Демократию Армении необходимо защитить», - заявил европарламентарий.