Певица из Узбекистана посоветовала русскоязычным «быть осторожными» в Грузии

«Пожалуйста, учитывайте это, когда прилетаете в Грузию. Будьте осторожны, разговаривая на русском языке. Потому что здесь абсолютное неприятие русских и русского языка. И мы это знали заранее, мы это учитывали. Лично я понимаю чувства этих людей, они живут в другой стране и имеют на это право. Мы стараемся говорить в основном на узбекском или английском языке. Но во многих случаях это выходит за определенные рамки человечности», – делится мнением Лола на своей странице в соцсетях.

Певица рассказала, что продавщица отказалась их обслуживать, услышав, что Лола и ее подруги общались по-русски и «грубо с ними обращалась».

Ранее грузинская общественность провела ряд акций против России в контексте украинской войны, напоминает узбекская служба Радио Свобода (Радио Озодлик).

Лола Юлдашева последние годы жила в России и занималась творчеством под псевдонимом «Майя». Однако после вторжения России в Украину, в мае 2022 года, она объявила на своей странице в инстаграме, что возвращается в Узбекистан.