Медиа-клуб «Апсны.Иахьа» публикует интервью с секретарем Совета безопасности Абхазии Сергеем Шамба. Он прокомментировал открытие пункта постоянного базирования кораблей ВМФ России в Очамчырской бухте и то, что это значит для Абхазии. По его словам, это решение не вчерашнего дня.

Мы в случае агрессии можем рассчитывать на поддержку нашего союзника и стратегического партнера

«Эта договоренность достигнута не сегодня, это еще на предыдущих совместных встречах было принято решение, и сейчас, на этой встрече, президент подтвердил, что мы поддерживаем такое решение», – сказал секретарь Совбеза. По словам Шамба, для Абхазии это выполнение союзнических договоров с Российской Федерацией.

«В нахождении в Абхазии российских сухопутных, морских и других подразделений мы видим гарантии нашей безопасности. По договору, который у нас есть, мы в случае агрессии можем рассчитывать на поддержку нашего союзника и стратегического партнера. Это прямо записано в подписанном нами договоре», – отметил Шамба.

Агентство «Аиашара» публикует интервью с главным санитарным врачом Абхазии Аллой Беляевой. Она рассказала о ситуации с распространением штамма COVID-19 в Абхазии:

«COVID от нас никуда не уходил. Если говорить простыми словами, то вирус приспособился к нам, а мы приспособились к нему. Омикрон и есть штамм, который заразен, но редко убивает носителя. Я не могу сказать, что не убивает вообще. У нас в прошлом месяце зафиксирован один случай гибели пожилого человека. Омикрон переносится значительно легче, чем те формы, которые были ранее. И в связи с этим люди перестали обращать на него внимание».

Агентство уточняет, что по республике на 25 сентября зарегистрировано 152 случая. Но, по словам Аллы Беляевой, фактически их больше, потому что сдавать анализы идет лишь наиболее обеспокоенная часть населения. Главный санитарный врач пояснила:

Никто не говорит о ношении масок или перчаток. Но у нас опять начались «обнимашки». Мы опять забыли о социальной дистанции

«Остальные не особо обращают внимание, считая, что это просто простуда из-за кондиционера или сквозняка. И эта категория людей, несмотря на недомогание, продолжает вести социальный образ жизни, посещает разнообразные мероприятия и делится своей инфекцией с окружающими. Поэтому COVID у нас будет постоянно… В зоне риска по осложнениям и по летальному исходу по-прежнему находятся люди крайне пожилого возраста и люди, имеющие тяжелые сопутствующие заболевания. Эти люди действительно рискуют тяжелым течением и гибелью… Опять-таки мы полностью вычеркнули из своей обыденной жизни меры предосторожности, которым вроде как научила эпидемия. Никто не говорит о ношении масок или перчаток. Тот этап при массовой заболеваемости прошел. Но у нас опять начались «обнимашки». Мы опять забыли о социальной дистанции».

Алла Беляева уточнила, что после COVID зафиксирован резкий рост онкологических заболеваний. По данным первичных мировых исследований, у многих мужчин, перенесших COVID, развилось абсолютное бесплодие.

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Агентство «Абхазия-информ» пишет, что близкие родственники Фазиля Искандера продали дом-музей писателя в Сухуме и уехали из Абхазии. Хозяева родового особняка семьи Искандер продали дом частному лицу. Как уточнили «Абхазия-Информ», дом семьи Искандер не имел статуса музея и не находился на балансе Министерства культуры.

«Хочется надеяться, что новые владельцы родового особняка семьи Искандер оставят 120-летнее строение в первозданном виде, сохраняя атмосферу старого Мухуса», – пишет агентство.

Двухэтажный дом Фазиля Искандера из красного кирпича с балкончиком находится на ул. Искандера (бывшая ул. 4 Марта). Построен его дядей Ибрагимом в 1903 году. До революции 1917 года при доме имелись конюшня, баня, отдельная кухня и пристройка для обслуги, задний двор до сих пор отделяет от города широкая стена, за которой некогда было табачное хранилище. В Сухуме этот дом называли «дом с розами».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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