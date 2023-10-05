Я отношусь к редкому числу книгочеев, которые не фанатеют от Булгаковского романа «Мастер и Маргарита». Уже стало доброй традицией и даже каким-то трендом в числе любимых книг называть «МиМ», это считается хорошим тоном и говорит о продвинутости.

Не буду спорить, роман хорош. Хороший язык, лихо закрученный сюжет, яркие персонажи, великолепный юмор, параллельная линия с Иешуа или «роман в романе», ну и т.д. По всем параметрам такая книга должна была быть в списке моих фаворитов. Ан нет. Нет ее в списке.

По молодости лет, когда я впервые прочитал роман, я им восхитился – ну как же, веселые приключения Дьявола и его шайки, довольно, кстати, безобидные и бескровные (не считать эпизода на балу, когда был убит абсолютно непонятный персонаж барон Майгель, о котором я потом скажу пару слов)...

И тут кто-то должен меня прервать с криком:

– Позвольте, сударь, а Берлиоз? Разве Берлиоза убил не Воланд?

На что я отвечу:



– Нет, Берлиоза Воланд не убивал! Его участь была предрешена еще до встречи с таинственным незнакомцем на Патриарших. И, кстати, вам я не сударь. Всех сударей перевели после великого октябрьского переворота 1917 года. И правильно сделали, так как нечего им было...

Ну и далее по краткому курсу истории ВКП(б).

Да, конечно, милейший Воланд, наверное, мог бы предотвратить страшную гибель председателя МАССОЛИТа, но он это не сделал и тем самым способствовал его кончине.

Но это не прямое убийство.

А что еще он сделал плохого? Мелкие шалости в театре Варьете или в других местах? Ведь по большому счету он выявлял недостатки и карал за них, а дьявольское ли это занятие? По-моему, совсем наоборот – дьявол должен был поощрять недостатки, а не карать. Поощрять и еще раз поощрять взяточников, мздоимцев, халтурщиков, анонимщиков и прочую шелупонь, что мешала нам в свое время жить, трудиться и строить светлое будущее под названием Коммунизм.

Конечно, я сейчас ерничаю, но доля истины есть в моем письме – Воланд выглядит в романе весьма симпатичнейшим персонажем. И, читая роман, иногда забываешь, что он все-таки черт, а не добрая фея.

Верьте мне, люди, я все это говорю не для того, чтобы выпендриться: мол, если всем нравится книга, то я - жуткий оригинал и мне она не нравится. Кстати, это довольно известная манера поведения, чтоб выделиться: гляньте на меня, какой я оригинал, я не из толпы, я индивидуалист со стажем, вам нравится, а мне нет. И на меня будут указывать пальцем и говорить, он не такой, он другой.

Черный пиар, он ведь тоже пиар?

Но сейчас я не пиарюсь, у меня правда есть много вопросов к книге, которая весьма популярна в мире. Настолько популярна, что даже звездные Rolling Stones в 1968 году выпустили композицию «Sympathy for the Devil») не должно иметь место. Или же назовем вещи своими именами и скажем, что он – не Дьявол. Что это какой-то заблудший третьестепенный ангел, которой ищет свой путь к исправлению и возвращению туда, откуда его попросили уйти за какие-то мелкие шалости, типа сна на посту. Так, мне кажется, было бы правдоподобнее.

Мое осторожное отношение к величию романа еще и определяется тем, что, как я знаю, произведение не было завершено. Или же завершено, но не отредактировано. Какие-то куски в нем мне кажутся абсолютно лишними или вставными: например, сон Никанора Ивановича Босого. Будь я на месте автора, я бы это эпизод убрал из книги, как абсолютно фельетонный и легковесный. Да, Булгаков как бы отозвался на начатую в 1929 году ОГПУ кампанию по изъятию у населения валюты, золота и драгоценностей. Тогда подозреваемых т.н. валютчиков держали в камерах иногда по несколько недель в надежде, что те «добровольно» выдадут хотя бы часть того, что имеют. При этом задержанных кормили соленой пищей, а воды давали мало. Но у Булгакова тот эпизод выглядит совершенно лишним и не имеющим к основному повествованию отношение – хочу напомнить, что я выражаю сугубо свое личное мнение, а не какое-то общепризнанное и официально-литературоведческое.

Я не занимаюсь литературным и стилистическим анализом книги, так как все-таки я не специалист, не филолог с дипломом, а просто крепкий любитель чтения, и поэтому даю себе право иметь свое мнение.

Оставляю Никанора Ивановича Босого с его сном в покое и возвращаюсь, как мне кажется, к главной мысли, что меня беспокоит в романе. Как я уже сказал, основной «вред» романа состоит в том, что он выводит Дьявола положительным персонажем. И это, по-моему, очень неправильно. Да, это забавно, это весело, это в ряде случаев смешно, но это – неправильно.

Что бы то не было, к Дьяволу испытывать симпатии и сочувствие («Sympathy for the Devil») не должно иметь место. Или же назовем вещи своими именами и скажем, что он – не Дьявол. Что это какой-то заблудший третьестепенный ангел, которой ищет свой путь к исправлению и возвращению туда, откуда его попросили уйти за какие-то мелкие шалости, типа сна на посту. Так, мне кажется, было бы правдоподобнее.

К этой «великой» мысли я пришел довольно поздно, в очередной раз перечитывая роман и пытаясь понять, что же мне в нем смущает. Наконец я это понял, о чем и удосужился вам, дорогие читатели, доложить.

Я по своей натуре и воспитанию далек от ортодоксальности и религиозности. Но есть какие-то моменты, когда я понимаю, что такое белое и что – черное. Я думаю, расшифровывать это не буду, я все уже сказал, и вы, надеюсь, это поняли. Согласиться со мною или нет – это ваше конституционное право.

И еще.

Воланд, по моему мнению, если и принадлежит к нечистой силе, то, видимо, он какой-то мелкий бес. Вспомните эпизод в театре, когда он сидит на сцене и тяжелым взглядом разглядывает публику. Этот момент тоже вызывал во мне удивление. Неужели такому могущественному представителю темных сил надо было устраивать общее собрание случайных граждан, чтобы понять, чем они дышат? Это мог сделать, к примеру, я – собрать народ, поглядеть им в глаза и потом выводить какие-то среднестатистические выводы. А могущественный представитель преисподней, попав в Москву, разве не сразу должен был понять, кто есть кто и что проклятый квартирный вопрос до сих пор волнует жителей? Кстати, тоже удивительно, почему мессир Воланд так удивился, что квартирный вопрос все еще интересует граждан. Квартирный вопрос волновал, волнует и будет волновать человечество до тех пор, пока оно существует. Разве не так?

Сдается мне, не был он истинным чертом, а был самозванцем.

В общем, сегодня я вредничаю и пытаюсь чего-то доказать.

Хотя, повторюсь, книжка, конечно, интересная, написана забористо и хорошим языком. Но думаю, что Михаил Афанасьевич в окончательной редакции многое бы отшлифовал.

По-моему, так.

Хотя Гетевскую мысль, что «Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо», я принимаю с недоверием. Разве наш Воланд вечно хочет зла? Когда и где? Или все зло исчерпывается убийством барона Майгеля, о котором я намекнул выше? Кстати, с книжным бароном связаны три реальных персонажа, и все три не вызывают никакой симпатии. Два из них потом были расстреляны рабами Сталина в 1937 году. Это так, для общего знания, и сказал я это, чтобы знали, что я не только читаю книжки, но и интересуюсь прототипами и историей. Вот такой я человек.

А если без ехидства, то, конечно, «МиМ» хороший роман, написан мастерски, и поэтому он вызывает настороженность. Настороженность и вопрос, а почему Михаил Афанасьевич с таким симпатией описал нам Дьявола?

И был ли Дьявол на самом деле?

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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