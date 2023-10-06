ТАСС: Россия обсудит с Арменией дату ухода миротворцев из Карабаха

Делегация Минобороны России в пятницу посетит Ереван для обсуждения сроков ухода российского миротворческого контингента из непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на диписточник.

«Делегация Минобороны России сегодня посетит Ереван. На встрече с армянской стороной будут обсуждаться конкретные сроки ухода российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха», – сказал собеседник.

Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе дислоцирован в регионе на основании заявления о прекращении огня, подписанного лидерами Азербайджана, Армении и России в ноябре 2020 года. Срок пребывания миротворческого контингента РФ был определен на пять лет с момента подписания соглашения, с автоматическим продлением на очередной пятилетний период, если ни одна из сторон соглашения не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение этого положения. Таким образом, миротворцы должны были остаться в Карабахе до ноября 2025 года.