ТАСС: Россия обсудит с Арменией дату ухода миротворцев из Карабаха

Делегация Минобороны России в пятницу посетит Ереван для обсуждения сроков ухода российского миротворческого контингента из непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на диписточник.
«Делегация Минобороны России сегодня посетит Ереван. На встрече с армянской стороной будут обсуждаться конкретные сроки ухода российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха», – сказал собеседник.
Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе дислоцирован в регионе на основании заявления о прекращении огня, подписанного лидерами Азербайджана, Армении и России в ноябре 2020 года. Срок пребывания миротворческого контингента РФ был определен на пять лет с момента подписания соглашения, с автоматическим продлением на очередной пятилетний период, если ни одна из сторон соглашения не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение этого положения. Таким образом, миротворцы должны были остаться в Карабахе до ноября 2025 года.
- Карабах по международному праву считается частью Азербайджана. Население региона преимущественно составляли армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть территории, там была провозглашена Нагорно-Карабахская республика, не признанная ни одной страной мира. Помимо самого Нагорного Карабаха армянская армия захватила районы Азербайджана, не входящие в Карабах.
- Мировое сообщество призывало Армению вернуть захваченные территории вокруг Нагорного Карабаха под контроль Баку, а также вернуть азербайджанских беженцев в места прежнего проживания. Сделано это не было.
- 19 сентября Азербайджан в результате однодневной военной операции заставил правительство непризнанного государства капитулировать. В Баку это назвали восстановлением суверенитета. Армянское население, опасаясь преследований, массово покинуло свои дома. По оценке ООН, в регионе за несколько недель осталось не больше тысячи из проживавших там армян.
- Азербайджанские власти призвали жителей остаться в регионе и заявили о готовности вести переговоры о реинтеграции армянского населения Карабаха.
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