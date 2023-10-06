Премьер Венгрии посетит Грузию вместе с членами правительства

Премьер-министр Венгрии посетит Грузию на следующей неделе, сообщил сам Виктор Орбан в разговоре с журналистами в испанском городе Гранада, где проходит третий саммит Европейского политического сообщества.

«У нас будет общее правительственное заседание в Тбилиси. Все министры будут со мной», — цитируют Виктора Орбана грузинские СМИ.

Премьер Венгрии заявляет, что он сторонник вступления Грузии в Евросоюз. При этом на вопрос журналистов, по какой причине Грузия не получила статус кандидата в прошлом году, Орбан ответил:

«Причина, по которой Грузия не получила статуса, — это эгоизм лидеров, они не хотят давать вам финансовые ресурсы, что можно назвать усталостью от расширения. Это совершенно несправедливо по отношению к вашей стране… Я самый преданный сторонник вашего членства. Вы проделали отличную работу и вы нам очень нужны.

Мы должны поделиться тем, что у нас есть, потому что вы нам нужны в любом случае. У вас есть стратегическая позиция. Я большой сторонник предоставления вам статуса», — заявил Виктор Орбан.