Омбудсмен Азербайджана посетила арестованного в Баку Рубена Варданяна

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева посетила арестованного в Баку бывшего госминистра непризнанного Нагорного Карабаха Рубена Варданяна.

Согласно сообщению офиса азербайджанского омбудсмена, Варданян «выразил удовлетворение условиями содержания», отметил, что прошел первичный медосмотр и «никаких проблем со здоровьем нет».

Отмечается, что Варданяну была предоставлена возможность связаться по телефону с членами семьи.

В сообщении также говорится, что защита прав Рубена Варданяна в период следствия осуществляется адвокатом по выбору его семьи.

Рубен Варданян был задержан азербайджанскими пограничниками на контрольно-пропускном пункте на мосту Хакари 27 сентября. Баку предъявил ему три серьезных обвинения: «финансирование терроризма, участие в создании и деятельности не предусмотренных законом вооруженных организаций или группировок и незаконное прибытие лица без гражданства в Азербайджанскую Республику» и арестовал сроком на четыре месяца.