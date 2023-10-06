Часть «Дома купца Ибрагима Искандера», в которой родился и вырос великий писатель Фазиль Искандер, была продана. Ее владелец, племянник писателя, вместе с женой уехал в Грузию, а новым хозяином стал сухумский предприниматель. Эта квартира была отремонтирована за государственный счет, и в ней планировали создать музей писателя. Но не случилось, в доме нет не только музея, нет даже мемориальной доски, свидетельствующей о том, что здесь жил писатель. На бывшей улице 4-го Марта в Сухуме, переименованной в улицу Фазиля Искандера, стоит «дом Фазиля», в нем жил известный писатель, которым гордится абхазская и российская культура. Это двухэтажный кирпичный особняк, построенный дедом писателя Ибрагимом Искандером, его фасадная часть выстроена из кирпичей, изготовленных на заводе владельца дома. Брат Ибрагима – Абдул был отцом писателя.

Когда-то в этом доме жила многочисленная семья Искандеров. В той части дома, которая смотрит окнами на улицу, жили две незамужние тетушки Фазиля, а он сам со своей мамой жил на первом этаже внутренней части дома, вход в которую был со двора. В этой же части дома жил и брат Фазиля – Феридон со своей женой Татьяной Роклинской и тремя детьми – Инвером, Ризиком и Лялей.

Одни обитатели дома умирали, им на смену приходили другие. Сегодня дом поделен на квартиры, и у каждой свой хозяин. Все эти годы во дворе росло гранатовое дерево, которое и ныне живо.

Племянники Фазиля Искандера Инвер и Ризик жили в доме до недавнего времени. И буквально на днях стало известно, что Ризик Искандер продал свою часть дома и уехал с женой в Грузию. По имеющейся информации, ту часть дома, где жил во времена своей юности Фазиль Искандер с мамой, а потом Ризик Искандер с женой, купил абхазский предприниматель, владелец сети аптек «Сириус» Роман Харчилава. В этой квартире в 2010-м году за государственный счет был сделан дорогостоящий ремонт, планировалось, что она станет мемориальной, но планы не сбылись, квартира не стала экскурсионным объектом. На доме никто даже не удосужился повесить мемориальную доску. Но гиды приводят на улицу Фазиля Искандера к его дому группы, а племянник писателя Инвер Искандер, который живет здесь и ныне, пускает гостей во двор, показывает им дом и рассказывает о писателе. Теперь же, когда квартира писателя стала собственностью сухумского предпринимателя, общественность возмутилась, появились вопросы, на которые пока нет ответа. Министр культуры Даур Кове прокомментировал ситуацию и сказал, что судьба части дома, которая могла стать мемориальной квартирой писателя, теперь зависит только от нового хозяина:

«Могу сказать, что этот дом находится в реестре объектов культурного наследия, он не относится к нам как подведомственное учреждение в статусе дома-музея и не закреплен за Министерством культуры. О том, что его продали, я также, к сожалению, узнал из СМИ. – Даур, насколько я помню, за государственный счет там был сделан какой-то дорогостоящий ремонт… – Да, я тоже об этом прочитал, но это было до меня, я не знаю, правда. – А почему не состоялся дом-музей? – Не знаю. Вы видите, как ситуация сложилась, у дома есть собственник. Даже то, что вчера комментировал Гарри Анатольевич (Сангулия, начальник Госуправления по охране историко-культурного наследия), он абсолютно прав в той части, что, если человек владеет на правах частной собственности, никто ему не может ничего сказать. Но так как этот объект является памятником историко-культурного наследия, было бы логично, если бы они обратились в Госуправление, чтобы новый собственник получил охранную грамоту, чтобы этот дом в перспективе никто не снес и не поменял его облик. Все-таки он связан с именем великого человека не только для Абхазии, поэтому естественно, что это не может не вызывать озабоченность. – Может быть, есть планы или обсуждается возможность выкупить этот дом, чтобы все-таки устроить там мемориальный дом-музей? – Мы, думаю, будем этот вопрос обсуждать, раз уж эта тема возникла. Хоть это и запоздалая история, но в любом случае с руководством, наверное, будем говорить на эту тему. Но здесь уже все зависит от нового собственника, от того, захочет он продавать или не захочет, но говорить, конечно, надо». Начальник Государственного управления охраны историко-культурного наследия Гарри Сангулия сообщил, что дом Фазиля Искандера внесен в Единый реестр объектов историко-культурного наследия под номером 229 как «Дома купца Ибрагима Искандера». Это влечет за собой определенные обременения для владельцев. А сделка купли-продажи была совершена без соответствующих документов, которые выдаются в таких случаях Управлением охраны историко-культурного наследия. Никто не оспаривает право владельца дома продать принадлежащую ему часть, но при этом новому владельцу должны быть вручены охранное обязательство и другие документы, которые ограничивают возможности распоряжаться памятником истории и культуры. Похоже, что сегодня никто не может сказать, какая судьба ожидает дом Фазиля Искандера и появится ли здесь когда-нибудь его музей.