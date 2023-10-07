Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве. Глава республики посетил Российский экспортный центр и встретился с генеральным директором РЭЦ Вероникой Никишиной.

Сегодня же между РЭЦ и Абхазией был подписан меморандум о взаимопонимании, который определяет основные направления, формы и условия двустороннего сотрудничества в области укрепления торговых и экономических отношений.

Свои подписи под документом поставили Вероника Никишина и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

«Россия остается для Абхазии партнером номер один, но, безусловно, потенциал нашего сотрудничества еще предстоит раскрывать. Уверен, более тесное взаимодействие с Российским экспортным центром позволит укрепить торгово-экономические отношения между нашими странами и поможет бизнесу найти новые точки соприкосновения и взаимовыгодные партнерства», - цитирует Аслана Бжания информагентство «Апсныпресс».