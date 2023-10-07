Ираклий Гарибашвили осуждает террористическую атаку на Израиль

Осуждаю террористическую атаку на Израиль и граждан Израиля, - об этом пишет в социальной сети Твиттер премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Грузинский премьер выразил соболезнования правительству и народу Израиля.

«Осуждаю террористическую атаку на государство Израиль и граждан Израиля, посягательство на жизнь и серьезные ранения многих людей. Искренне сочувствую правительству и народу государства Израиль и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - отмечает Ираклий Гарибашвили в социальной сети.

Ракеты были запущены из сектора Газа в направлении Израиля сегодня на рассвете. В результате ракетного обстрела по меньшей мере 22 человека погибли и более 100 граждан Израиля получили ранения. Ответственность за нападение взял на себя ХАМАС. Из-за ракетного обстрела, осуществленного в направлении Израиля со стороны сектора Газа, Армия обороны Израиля объявила состояние войны.

Кроме того, по информации МИД Грузии, «среди пострадавших в Израиле нет граждан Грузии, хотя мы продолжаем обращаться к гражданам и соответствующим службам Израиля».