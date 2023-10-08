Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Грузию. Информацию об этом распространяет администрация правительства Грузии.

В Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели президента Азербайджана встретили вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджанской Республике Зураб Патаридзе и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Грузии Фаиг Гулиев.

В рамках визита запланирована встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и президента Азербайджана Ильхама Алиева с глазу на глаз, после которой они сделают совместные заявления для СМИ.

Ильхам Алиев прибыл в Грузию вместе с правительственной делегацией, пишет «ИнтерпрессНьюс».