В Великобритании, в графстве Сюрей полностью сгорел дом Инны Гудавадзе – вдовы бизнесмена Бадри Патаркацишвили, сообщило издание Daily Mail.

Пожар произошел 23 сентября. Дом, куда Гудавадзе планировала переехать вместе с детьми – Лианой Жмотовой и Ией Патаркацишвили, сгорел сразу после завершения трехлетней реконструкции, говорится в публикации.

Стоимость трехэтажного дома с девятью спальнями оценивалась в 10 млн фунтов стерлингов. Он расположен в 300 метрах от еще одного особняка семьи, который Бадри Патаркацишвили купил в 2006 году и где скончался двумя годами позже.

Daily Mail указывает, что Патаркацишвили был союзником российского диктатора, позже стал «одним из его самых яростных критиков», и именно Владимира Путина «многие подозревают в убийстве» бизнесмена.