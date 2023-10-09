В Великобритании сгорел особняк вдовы Бадри Патаркацишвили – СМИ

В Великобритании, в графстве Сюрей полностью сгорел дом Инны Гудавадзе – вдовы бизнесмена Бадри Патаркацишвили, сообщило издание Daily Mail.
Пожар произошел 23 сентября. Дом, куда Гудавадзе планировала переехать вместе с детьми – Лианой Жмотовой и Ией Патаркацишвили, сгорел сразу после завершения трехлетней реконструкции, говорится в публикации.
Стоимость трехэтажного дома с девятью спальнями оценивалась в 10 млн фунтов стерлингов. Он расположен в 300 метрах от еще одного особняка семьи, который Бадри Патаркацишвили купил в 2006 году и где скончался двумя годами позже.
Daily Mail указывает, что Патаркацишвили был союзником российского диктатора, позже стал «одним из его самых яростных критиков», и именно Владимира Путина «многие подозревают в убийстве» бизнесмена.
- Патаркацишвили скончался 12 февраля 2008 года – вскоре после президентских выборов в Грузии, на которых, по официальным данным, набрал 7,1% голосов. Скотланд-Ярд установил, что бизнесмен скончался в результате сердечного приступа.
- В 2022 году вдова Бадри Патаркацишвили Инна Гудавадзе заняла 66-е место в рейтинге самых богатых людей Великобритании, составляемого The Sunday Times. Её имущество оценивалось в 2.65 млрд фунтов.
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