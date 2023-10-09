Министр обороны Израиля объявил о "полной блокаде" Газы

Армия обороны Израиля на третий день после вторжения в страну вооружённых отрядов радикальной палестинской группировки ХАМАС смогла вернуть контроль над всеми ранее захваченными населёнными пунктами. Об этом в понедельник заявил представитель израильской армии Даниэль Хагари. При этом, по его словам, на территории Израиля ещё могут находиться вооружённые группы, проникшие из сектора Газа.

Утром в понедельник сообщалось о боестолкновениях в восьми районах на юге Израиля недалеко от границы с сектором.

ХАМАС отрицает, что Израилю удалось восстановить положение на границе.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о том, что израильская армия обеспечит полную блокаду Газы. «Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива», — заявил он, подчеркнув, что Израиль, по его мнению, воюет со «зверьми в человеческом облике». Израильские военные продолжают наносить удары по объектам в Газе, утверждая, что стремятся разрушить военную инфраструктуру ХАМАС. По утверждениям Галанта, число ударов, которых уже было нанесено несколько сотен, ещё возрастёт.

Израильские военные сообщили о призыве 300 тысяч резервистов для участия в боевых действиях.

Израиль подвергся днём в понедельник очередной ракетной атаке из Газы. Одна из ракет разорвалась недалеко от международного аэропорта Бен-Гурион. Повреждений в аэропорту нет. О пострадавших в результате обстрела пока не сообщалось.

По последним данным, жертвами нападения на Израиль стали более 700 жителей страны, более 100 захвачены в заложники. На территории Газы погибли сотни местных жителей.

Действующая в Ливане проиранская радикальная группировка «Хезболлах», заявив о поддержке действий ХАМАС, пока не вступала в крупномасштабный конфликт с Израилем. Министр иностранных дел Ливана Абдалла Рашид Бухабиб заявил, что руководство «Хезболлах» заверило власти страны, что группировка не атакует Израиль, если он, в свою очередь, не будет атаковать Ливан. Накануне сообщалось об обмене ударами между группировкой и израильскими военными, он, однако, не перерос в дальнейшие столкновения.