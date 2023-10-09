Georgian Airways ответила на обвинение в повышении цен на билеты из Израиля

В соцсетях появились посты с информацией о том, что стоимость билетов из Тель-Авива в Тбилиси от Georgian Airways повысилась в несколько раз и в настоящее время превышает 2000 лари (750 долларов). Информацию прокомментировали в авиакомпании:

«На ближайшие рейсы в эконом-классе все билеты проданы, остались лишь билеты в бизнес-классе, которые никогда не стоили 300 лари. У нас нет фиксированных цен на билеты и в последнее время мы не повышали стоимость ни по одному из направлений. На всех рейсах цена разная, в зависимости от загрузки. При покупке билета за день до вылета билета может не оказаться вообще».

Из-за высокой стоимости билетов многие граждане Грузии не могут вернуться на родину, рассказал грузинской службе Радио Свобода находящийся в Тель-Авиве Лаша Шакулашвили.

«Я никогда не платил за билет Georgian Airways, даже купленный за день до вылета, больше 100 долларов, сейчас он стоит 1000 лари», – говорит Шакулашвили.

Авиасообщение между Грузией и Израилем на данный момент не прекращено, но могут быть задержки с рейсами, сообщила пресс-служба Тбилисского международного аэропорта.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», рейсы между Грузией и Израилем из аэропортов Тбилиси и Батуми осуществляют четыре компании: Georgian Airways и три израильские – Israir Airlines, Arkia Airline и El Al Israel Airline.

По данным BM.ge, один рейс Israir Airlines был отменен 8 октября, но авиакомпания вместо него на сегодня запросила дополнительный рейс.