В Шлиссельбурге бывший мэр захватил городскую администрацию

В Шлиссельбурге Ленинградской области бывший мэр города Артем Желудов утром в понедельник захватил здание городской администрации. Как сообщила пресс-служба Кировского района области, около семи часов утра в понедельник Желудов и несколько его сторонников ворвались в администрацию с болгарками и цепями, угрожая расправой, выгнали охрану и забаррикадировали здание. Вход в помещение, где хранятся документы, компьютеры и серверы с государственной информацией, контролирует сам Желудов, не пуская ни полицию, ни сотрудников.

Издание 47.ru сообщает, что в здание прибыли сотрудница прокуратуры и глава поселения Максим Лашков, но войти они не смогли. Для разблокировки входа вызвана служба МЧС.

Игорь Желудов является главой Шлиссельбурга с 2020 года. В июне 2023 года против него было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Он был арестован и заключен в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге. Временным исполняющим обязанности главы Шлиссельбурга стал Спартак Чхетия.

5 октября Желудов вышел из СИЗО: суд заменил ему меру пресечения на запрет определенных действий. Он восстановился в должности мэра через суд, сообщает «Фонтанка». Однако, поскольку после этого Желудов не появлялся на работе, совет депутатов Шлиссельбурга постановил временно отстранить его от должности. Со своей стороны, Желудов подписал распоряжение об отстранении от должности ВРИО главы города Чхетии.

В понедельник, заявили депутаты, они ждали Желудова на заседании в восемь часов утра, но он успел забаррикадировать вход раньше.

Пока о дальнейшем развитии событий не сообщается.