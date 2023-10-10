В Грузии задержан мужчина, застреливший 14-летнюю девочку

Мужчина, застреливший 14-летнюю девочку, с которой жил в незарегистрированном браке, задержан спустя несколько дней поисков. Об этом сообщили в МВД Грузии.

Трагедия произошла в селе Ламбало в Сагареджойском муниципалитете.

Полиция ведет дело сразу по нескольким статьям: умышленное убийство члена семьи, незаконное задержание несовершеннолетней, незаконное ношение оружия и принуждение к вступлению в брак, пишет агентство «Новости-Грузия».

Мать девочки говорит, что ее дочь два месяца увезли из дома насильно, мужчина угрозами держал всех в страхе. Женщина требует пожизненного заключения для убийцы дочери.

Обвиняемый скрывался в течение нескольких дней, суд арестовал его заочно. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.