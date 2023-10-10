Ардзинба: «Параллели между Абхазией и Нагорным Карабахом неуместны»

Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба в эфире российского Первого канала прокомментировал ситуацию вокруг непризнанного Нагорного Карабаха. Он говорит, что параллели между Абхазией и Карабахом неуместны.

«Нагорный Карабах не был субъектом международного права ни для одной участницы Организации Объединённых Наций. Даже сама Армения не признавала и не наладила дипломатические отношения за все эти годы с Нагорным Карабахом… Хочу сказать однозначно, что не совсем уместны параллели, безусловно, между Республикой Абхазии и Нагорным Карабахом – в силу того, что мы поддерживаем дипломатические отношения (с Россией) и самая крупная страна в мире, Российская Федерация признала наш государственный суверенитет. Мы это очень ценим», – отметил он.

Ардзинба выразил надежду на то, что ситуация в Нагорном Карабахе будет стабильной.

«Мы с болью в сердце наблюдали и наблюдаем за тем, что там происходит. Для нас это не чужие люди. Для нас это близкие люди. У нас в Абхазии большое количество наших братьев-армян проживает, и армянская община достаточно крупная. Мы активно взаимодействуем и общаемся», – сказал он.

22 сентября Инал Ардзинба не исключил, что часть беженцев из Карабаха может направиться в Абхазию. При этом политик считает, что это «не будем массовым явлением». Он указал и на «определенные визовые элементы» абхазской политики по отношению к гражданам Армении.