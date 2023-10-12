Недостаточная подготовка, травмы игроков и самое главное – внутренние конфликты в Союзе регби Грузии. Темур Бендиашвили – заслуженный тренер по регби, поделился с «Эхом Кавказа» своим мнением касательно того, что произошло с грузинской сборной на последнем Кубке мира. Для «Лелос» турнир завершился без единой победы и стал самым провальным за последние 20 лет.

– Батоно Темур, так что же произошло, по вашему мнению?

– Начну с того, что скажу: у нас нет никакого права быть обиженными на парней. Такова жизнь – всё начинается с фундамента, а если фундамент не в порядке, то не стоит ожидать и чего-то хорошего. Потому, нам стоит посмотреть на всю структуру (Союза регби), на работу, вся проблема в этом. Ребята сыграли, как только смогли и будь они немного больше подготовлены, смогли бы сделать больше. Но, в итоге получили то, что есть. Пусть в союзе думают – чья в этом вина, я знаю чья, как в принципе и они, так вот, пусть попытаются исправить ситуацию, а то, что эти парни могут сделать больше – я это точно знаю. Что касается самого турнира, в нем побеждают те, кто играет правильно. К примеру, команда Уэльса ничего особенного из себя не представляет, однако с помощью правильной игры они даже обогнали Австралию. Необходимо проанализировать всё и искать причины. Очень сложно об этом говорить, все всё понимают, однако никто из нас сейчас не хочет об этом говорить. Наверное, со временем всё станет явным и всё исправится.

- То есть, мы говорим о проблемах в Союзе регби Грузии, о разногласиях, которые начались еще несколько назад во время выборов президента союза?

- Да, конечно, всё начинается отсюда.

– О чем конкретно идет речь? Эти внутренние конфликты как-то влияют на игроков? Возникают ли в Союзе регби проблемы с финансированием?

– Нет, что касается финансирования, тут никто жаловаться не будет. Но ведь дело не только в финансировании, столько всего необходимо еще сделать…

Вообще 7 лет назад в выборах президента Союза победили «торгаши», тогда два голоса не добрал Илья Зедгенидзе – бывший капитан сборной, великолепный спортсмен и человек. С тех пор начались проблемы. Но я надеюсь, что всё постепенно исправится. Главное, что спортсмены у нас хорошие, еще покажут себя на чемпионате мира. У нас есть возможность для прогресса.

– А если проанализировать последние матчи, многие критики говорят, что во многом на игре сборной сказался фактор переутомления, свою роль сыграли и травмы игроков…

– Естественно, травмы и подобные случайности тоже повлияли на исход, возможно, проблема и в неподготовленности.