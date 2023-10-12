Давид Каландия

Я все чаще окунаюсь в дела давно минувших дней, потому как повседневность слишком невротическая и опасная для психики.

Хорошо если есть возможность отключиться от действительности недельки на две, на три, не слушать новости, не читать периодику, не смотреть телевизор и не общаться с политизированными знакомыми. Такое отчуждение от реальности, даже если оно и временное, очень способствует оздоровлению организма, особенно ментальной его части. Летом я провел подобный эксперимент – на короткое время отстранился от всех сетей, не включал новостные ленты, отказался от всякой информации, и результат был налицо: я окреп душевно и физически, восстановил девятичасовый сон, много гулял, порозовел лицом и мыслями и... и потом вернулся обратно. Вернее, меня вернули.

Вернули и снова окунули во все наши повседневные дрязги. Вы не поверите, какими мелкими показались мне все те темы, на которые мы тратим свои нервы и внимание. Правда, потом, постепенно я снова втянулся, и теперь опять с огнем и мечом сражаюсь на виртуальных полях сражения.

Говоря про мелкотемье, я, конечно, не имею в виду украинские события. Для меня война в Украине была и будет большой бедой, которая должна завершиться, и чем скорее, тем лучше. Хотя я не знаю, как это должно произойти.

Мы все пытаемся как-то изменить свою жизнь, изменить, естественно, в лучшую сторону. Читаем всякие рецепты и советы, иногда следуем им, но насколько наша жизнь от этого становится счастливее, трудно сказать.

Есть такое тибетское поверие: мол, что нужно человеку для счастливой жизни? Для счастливой жизни, говорят тибетцы, нужно есть в два раза меньше, гулять в два раза дольше, смеяться в три раза чаще и всегда любить. Прочитал я тибетские рекомендации и позавидовал тибетцам, которым для счастливой жизни нужна самая малость – есть поменьше, гулять побольше, улыбаться надо иль не надо и... любить. Что именно любить, в тибетском рецепте сказано не было, но это не главное. Главное – любить.

Решил я это испробовать на себе, но после того, как два раза сократил свой и без того нехитрый рацион, стал не счастливее, а голоднее. Долгие прогулки тоже не принесли большой радости, тем паче что один раз я был покусан бродячей собакой, которой не понравилось, что я нарушил ее территориальные границы. Смеяться в три раза чаще я тоже попробовал, особенно в самых неожиданных ситуациях, но тут соседи стали на меня коситься, и я вернул своему лицу привычно-унылое выражение. Унылое выражение моей физии успокоило соседей, и они снова стали со мной здороваться. И я подумал: а может, сей рецепт прописан только тибетцам?

Может быть и так.

Что тибетцу хорошо, то нетибетцу плохо.

А давеча, перелистывая записные книжки Антона Павловича Чехова, я наткнулся на шикарную фразу:

«Жуйте как следует», – говорил отец. И жевали хорошо, и гуляли по два часа в сутки, и умывались холодной водой, все же вышли несчастные, бездарные люди».

Вот так.

А вы говорите, тибетцы! Хотя это не вы, а я говорю.

Прав Антон Павлович: жуй – не жуй, гуляй – не гуляй, а все равно будешь несчастным и бездарным, если так у тебя на судьбе написано.

Шутки, конечно, шутками, но величие и глубина мыслей Антона Павловича не перестает меня поражать.

В двух вышеупомянутых строчках он описал целое явление. Да-с. Наверное, какой-нибудь графоман-писатель из этой фразы смог бы выжать роман размером с кирпич, а Чехов, придумав такую прелесть, ничего больше из этого и не сотворил. Просто зафиксировал мысль в записных книжках, которые в ряде случаев стоят творчества того или иного писаки (не буду указывать пальцем). И ведь как кратко и как емко он смог изложить свою мысль, чертяка (это я сейчас про Чехова). «Краткость – сестра таланта», как говорил все тот же Чехов, «но враг гонорара», как добавил один журналист, не помню его имени.

В детстве моими любимыми книгами были «Робинзон Крузо» Даниеля Дефо и «Таинственный остров» Жюля Верна, которые я перечитывал несчетное количество раз. «Таинственный остров» я, по-моему, знал наизусть. Лет десять тому назад я перелистал любимую книгу и порадовался, что она не утратила для меня своей прелести.

Робинзонада была и до сих пор остается одним из моих любимых сюжетов. Даниель Дефо, первооткрыватель этого жанра, написал своего Робинзона не на голом месте; прототипом ему послужил шотландский моряк и бывший пират Александр Селькирк, который в начале XVIII века более четырех лет провел на необитаемом острове Мас-а-Тьерра (ныне - Робинзон-Крузо в составе архипелага Хуан-Фернандес) в Тихом океане, в 640 километрах от побережья Чили.

Жизнь на острове шотландского моряка тоже была довольно интересной, и она не уступала по своей красочности своему литературному прототипу. В итоге Селькирка спасли и доставили обратно на родину. Говорят, что через некоторое время его стало тянуть обратно на свой остров. Видимо, там ему было намного комфортнее в обществе коз и диких кошек, чем в его суетливом мире.

Читая книжки про Робинзонаду, я, видимо, сам представлял себя на месте островитян и, наверное, по-своему им завидовал. Видимо, мне всегда нравилось отключение от реальности.

Будь у меня много-много денег, я, после того как накормил бы досыта всех знакомых и близких, купил бы комфортабельный островок со всеми удобствами и удалился бы туда надолго, если не навсегда.

Мечты, мечты, где ваша сладость.

А между тем...

Между тем началось новое страшное кровопролитие. Конечно, я не могу сейчас анализировать события с места военных действий, на то есть специальные аналитики, политологи и военные эксперты. У меня думалки не хватает дать полный анализ всего, что творится на Среднем Востоке. Скажу одно, вернее, повторю то, что за эти дни уже многие говорили, – как же такое могло произойти? Как же прошляпили израильские спецслужбы такой массированный прорыв террористов? А ведь я всю жизнь знал... нет, не знал, а верил, что спецслужба Израиля – это самая профессиональная специальная служба в мире и что мимо них мышка не пробежит без разрешения.

Видимо, не все так, как мне думалось. И думалось не только мне. То же самое мне говорят мои израильские друзья, с которыми я переписываюсь, переговариваюсь и по мере моих скромных сил стараюсь их подбодрить и обнадежить.

Все это очень напрягает и ужасает, и мне, как человеку слабому, хочется, как в детстве, накрыться одеялом и тем самым как бы оставить все ужасы снаружи. Или, как последнему трусу, сбежать на свой остров.

На остров, которого у меня нет.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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