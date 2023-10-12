Новый посол США вручила верительные грамоты президенту Грузии

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Грузии Робин Данниган вручила верительные грамоты президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

Официальная церемония вручения верительных грамот прошла во дворце Орбелиани, после чего президент провела с послом встречу тет-а-тет.

Как сообщает пресс-служба президента Грузии, Чрезвычайный и Полномочный посол США в Грузии Робин Данниган поблагодарила президента за прием и отметила, что для нее большая честь представлять американского президента Байдена. По ее словам, она рассчитывает на тесное сотрудничество с президентом Грузии, особенно когда страна стремится к евроатлантической интеграции.

«Президент Байден тепло поприветствовал президента Грузии и пожелал ей и грузинскому народу благополучия», - заявила Робин Данниган.