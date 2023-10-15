Главный тренер сборной Грузии по регби решил уйти в отставку

Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили решил уйти в отставку после неудачного выступления на Кубке мира во Франции, подтвердил Союз регби.

Имя нового тренера пока не названо - Маисашвили продолжит тренировать команду, пока не найдут замену.

После матчей во Франции, Грузия опустилась на 14-ю позицию в мировом рейтинге регби. До начала Кубка мира грузинские регбисты занимали 11-ю строчку. Сборная Грузии проиграла Уэльсу – 43:19, Австралии – 15:35, Фиджи – 12:17, а матч с Португалией закончился ничьей – 18:18, сообщает телеграм-канал «Новости-Грузия».

Леван Маисашвили возглавил сборную Грузии в 2020 году. Под его руководством Борджгалоснеби провели 41 матч (25 побед, 13 поражений, 3 ничьи). С Маисашвили сборная Грузии впервые победила соперников первого уровня Tier 1 - Италию и Уэльс (2022) и выиграла подряд четыре чемпионата Европы.