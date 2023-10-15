Сборная Грузии по футболу разгромила Кипр

Сборная Грузии по футболу выиграла отборочный матч Чемпионата Европы у сборной Кипра со счетом 4:0.

Напомним, что главный тренер грузинской сборной — француз Вилли Саньоль, а сборной Кипра — грузинский специалист Темур Кецбая.

Матч прошел на тбилисском стадионе имени Михаила Месхи. Первый тайм поединка завершился со счетом 0:0, после чего на 46-й минуте отличился Отар Китеишвили, на 58-й — Хвича Кварацхелия, на 82-й — Леван Шенгелия, на 94-й — Жорж Микаутадзе (с пенальти).

Грузинская команда в шести матчах в группе набрала 7 очков и сохраняет лишь теоретический шанс на выход из группы, уступая Шотландии, Испании и Норвегии.

12 октября сборная Грузии по футболу выиграла в товарищеском матче у Таиланда со счетом 8:0, одержав самую крупную победу в истории.