Астамур Какалия – абхазский общественно-политический деятель, прозаик, бизнесмен, блогер. Несколько лет назад он, родившийся и выросший в Сухуме, увлекся возделыванием сельхозкультур.

На днях он привлек внимание интернет-пользователей своим новым постом в Фейсбуке. Вот несколько фрагментов из него:

«Везет же некоторым! Завидую. Вот только сегодня меня остановили раз пять для проверки документов на трассе. В принципе, все нормально, все корректно. Это не доставляет мне никаких хлопот. Но сразу видно: не везет мне в этом плане. А вот тем, кто везет сельхозпродукцию на наш рынок из Грузии, везет. Еще как везет! Это просто какое- то тотальное везение – миновать границу, все посты и реализовать продукцию из Грузии… Выяснить, откуда товар, легко, при желании, конечно. К примеру: если вы видите внезапно, из ниоткуда появившиеся тонны кукурузы урожая этого года… Урожай в прошлом году был такой плохой, что даже на посев весной людям не хватало. Так что СУХАЯ кукуруза прошлого сезона не может быть местной… Зерно этой осени может быть сухим только в одном случае – посредством зерносушилки. В Абхазии нет ни одной зерносушилки. Это завозы грузинской продукции, которая заполняет рынки и демпинговыми ценами вытесняет местных производителей. Так что падение цен и завал кукурузы связаны именно с поставками этой продукции из Грузии. Патриотизм – это не только и не столько фотографироваться на фоне флага или бесконечно танцевать вокруг флага. Патриотизм – это, прежде всего, защита отечественных производителей и внутреннего продовольственного рынка».

Этот пост вызвал оживленное обсуждение, больше восьмидесяти комментариев. Причем весьма доброжелательный диалог возник между Астамуром и одним из пользователей из Грузии. Сам Какалия за то, чтобы легализовать реально существующую много лет торговлю между грузинскими и абхазскими предпринимателями, но при этом регулировать ее так, чтобы не допускать в Абхазию товаров по демпинговым цена. Собственно, не раз у нас пришедшие к власти руководители заявляли о таком намерении, но ничего не менялось. И дело тут, думается, не только и не столько в том, что официальные власти Грузии ни о каком открытии таможни на границе с Грузией даже заикаться не могут, а в том, что подобная легализация, пусть даже одностороння, с абхазской стороны, абсолютно не выгодна теневым предпринимателям по обе стороны Ингура – зачем им еще какие-то пошлины платить?

Вот один из комментариев:

«А разве такую торговлю мы только в этом году начали? Она давно с успехом продолжается, а тем, кто был у руля в этой торговле во все времена, хорошо живется. Просто меняются те, кто приходит к власти, ну и их крышует».

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с Астамуром Какалия, и вот что он сказал в развитие темы:

«Уже два года я занимаюсь выращиванием кукурузы и фасоли. За это время я перечитал много, сделал много, сам делал, смотрел, как делают другие, советовался. И когда я вижу… Сколько, помнится? Сто шестьдесят рублей за килограмм зерна цена кукурузы была. Более того, цена высокая, а предложение меньшее было. Кто-то скажет: ну, это небольшая цена… Но это нормальная цена для сельчан, для тех, кто выращивает кукурузу у нас. Они оправдывали свои расходы. А теперь цена рухнула до 90-100. С чем это связано? Связано именно с наплывом гибридных сортов из Грузии. Они отличаются даже внешне. Наше зерно – плоское и белое. Эти гибридные сорта: узкое зерно и не совсем белое, а такое, как бы вам сказать, бело-серое, скорее. То есть эта демпинговая цена обрушивает рынок кукурузы, и люди все меньше начинают ее выращивать, потому что нет смысла. Если урожай не реализуется, то… Кстати, это не только рынок кукурузы обрушивает, это обрушивает еще и животноводство. Объясню почему. Чало кукурузное высохшее – листья, оно корм для скота. Если человек не посадит кукурузу, трудно будет содержать скотину. То есть это идет цепная реакция. Помимо этого, если люди не будут возделывать поля, корчевать, золотарник будет расти, это будет плохо и для ландшафта, окружающей среды, для экономики, для занятости.

– Я вот еще слышал – не про Грузию говорили, а что из России завозят по низким ценам…

Если вы привозите из Грузии или через территорию Грузии что-то технологичное, полезное для сельского хозяйства, – отлично. Но если вы привозите продукцию, которую наши люди и так производят, – это наносит вред

– Нет, нет, нет. Я вам объясню, почему нет. Российские сорта… вот так это вышло, это уже традиция… Я как-то внедрен в это, я это изучил досконально, я в прошлом году сам привозил кукурузу российскую из Ставрополья, из Института сельского хозяйства. Она резко отличается от нашей. Даже под названием «белозернистая» отдает желтизной. То есть это бело-желтая мамалыга получается. Она сильно отличается от нашей, и наши люди, как правило, местные, ее не покупают. Вот для свадеб и так далее. Иногда наши апацхи, рестораны что делают… Они берут нашу, местный сорт, белый, и смешивают с российской. И поэтому это точно не может быть российской кукурузой, а только может быть грузинской. И логистика из России получается тоже дорогая. Сочи, Адлерский район – почти не выращивают. Там хозяйства есть, но для себя выращивают, только на местный рынок. Чтобы достаточный объем завезти, надо брать грузовик от Краснодара. Или вагон. Водитель фуры вам обходится уже в 150-200 тысяч рублей. Представляете? У вас навинчивается, навинчивается… И вам не так уж и выгодно. Джубга, перевал, грузовик гоните… Потом здесь таможню проходите российскую, таможню абхазскую. Потом на местах вы должны ее складировать, потом она отдает желтизной, местные неохотно ее покупают… Если вы привозите из Грузии или через территорию Грузии что-то технологичное, полезное для сельского хозяйства, – отлично. Но если вы привозите продукцию, которую наши люди и так производят, – это наносит вред.

– Но чтобы запретить этот завоз, его же сперва действительно надо легализовать…

– Очень просто это сделать. У нас регулярно говорят: вот нашли там блок сигарет… Одну машину задержать, одну машину из тех, что обрушивают рынок сельхозпродукции в Абхазии, – десять машин не сдвинутся с места. Больше того, вот вы подходите к торговой точке и спрашиваете: откуда это у вас… Да это местное… Хорошо, откуда, кто вырастил?.. Допустим, вам соврали. Берете эту кукурузу, едете туда. А этот человек скажет: да ну, какая местная, они у меня не покупают, они из Грузии берут. То есть это на раз-два раскрывается, было бы желание».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях