Депутат от политического группы «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе призвала спикера парламента остановить процесс импичмента президента Грузии.



«Я хочу, чтобы все поняли, в каком тяжелом процессе вы все участвуете. Впервые в истории Грузии из-за того, что президент Грузии встретилась со своими коллегами ради европейской перспективы Грузии и европейской интеграции страны, вы пришли и хотите нажать зеленую кнопку. Это позорный процесс. Прежде всего, я хотела бы вам сказать, что, если что-то и мешает евроинтеграции Грузии, так это ваши решения и особенно импичмент президента Грузии. Господин спикер парламента, в отличие от многих, вы должны быть спикером парламента для всех. Остановите этот позорный процесс, это очень тяжело для репутации Грузии», – заявила Деканоидзе.