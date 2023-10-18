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Саломе Зурабишвили (коллаж)
Политика

live Парламент Грузии обсуждает процедуру импичмента президента

Комментарии

Конституционный суд признал нарушением основного закона страны международные поездки и встречи президента Саломе Зурабишвили с лидерами разных государств без разрешения правительства. Теперь процесс переместился в парламент. Для отстранения президента Грузии от должности требуется 100 голосов.

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12:43

Депутат от политического группы «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе призвала спикера парламента остановить процесс импичмента президента Грузии.

«Я хочу, чтобы все поняли, в каком тяжелом процессе вы все участвуете. Впервые в истории Грузии из-за того, что президент Грузии встретилась со своими коллегами ради европейской перспективы Грузии и европейской интеграции страны, вы пришли и хотите нажать зеленую кнопку. Это позорный процесс. Прежде всего, я хотела бы вам сказать, что, если что-то и мешает евроинтеграции Грузии, так это ваши решения и особенно импичмент президента Грузии. Господин спикер парламента, в отличие от многих, вы должны быть спикером парламента для всех. Остановите этот позорный процесс, это очень тяжело для репутации Грузии», – заявила Деканоидзе.

12:39
На заседании выступает лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе
На заседании выступает лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе
Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили

12:31

Политическая группа «Свобода» не будет участвовать в обсуждении и голосовании по вопросу импичмента президента, заявляет депутат Нато Чхеидзе:

«Поскольку президент Грузии сделала заявление, что тот, кто не поддерживает импичмент, должен оставить президента в зале с её старыми друзьями, она использовала другую фразу, но я перевела ее так. Поскольку политическая группа «Свобода» не поддерживает импичмент, мы покинем зал в знак протеста против этого несправедливого и неоправданного процесса и будем наблюдать за происходящими в зале событиями снаружи».

Нато Чхеидзе
Нато Чхеидзе

12:27

Заседание парламента передается в прямом эфире грузинских телеканалов

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