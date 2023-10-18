Зурабишвили правящей партии: «Вы с трепетом относитесь к оккупанту»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в парламенте в рамках обсуждения её импичмента, указала на пророссийский курс правящей партии и правительства.

«Удивительно, что в это время, и этот контраст говорит о многом, вы с большим трепетом относитесь к стране-оккупанту и ее руководителям, более того, вы открыто заслуживаете похвалы со стороны оккупантов и даже не смущаетесь. Вас же не смущает, когда возгласы страны-оккупанта и ваши совпадают друг с другом!» – сказала она.

«Как вы объясните людям, что вы голосовали за импичмент проевропейского президента и при этом не поддержали резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая признала оккупационный режим диктаторским. У вас дрожала рука, когда вам пришлось осуждать план России открыть новую военно-морскую базу на нашей территории», – добавила она.

Зурабишвили обратилась к европейским партнерам Грузии.

«В это трудное время я хотел бы обратиться к нашим европейским партнерам и призвать, чтобы, несмотря на этот антиевропейский импичмент, Грузию нельзя бросать, нельзя позволять России усиливать свое влияние в этом регионе, используя мягкую силу, косвенную оккупацию или дестабилизацию Черного моря, в то время как в Украине терпит неудачу и ищет способы сохранить лицо.