Зурабишвили правящей партии: «Вы с трепетом относитесь к оккупанту»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в парламенте в рамках обсуждения её импичмента, указала на пророссийский курс правящей партии и правительства.
«Удивительно, что в это время, и этот контраст говорит о многом, вы с большим трепетом относитесь к стране-оккупанту и ее руководителям, более того, вы открыто заслуживаете похвалы со стороны оккупантов и даже не смущаетесь. Вас же не смущает, когда возгласы страны-оккупанта и ваши совпадают друг с другом!» – сказала она.
«Как вы объясните людям, что вы голосовали за импичмент проевропейского президента и при этом не поддержали резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая признала оккупационный режим диктаторским. У вас дрожала рука, когда вам пришлось осуждать план России открыть новую военно-морскую базу на нашей территории», – добавила она.
Зурабишвили обратилась к европейским партнерам Грузии.
«В это трудное время я хотел бы обратиться к нашим европейским партнерам и призвать, чтобы, несмотря на этот антиевропейский импичмент, Грузию нельзя бросать, нельзя позволять России усиливать свое влияние в этом регионе, используя мягкую силу, косвенную оккупацию или дестабилизацию Черного моря, в то время как в Украине терпит неудачу и ищет способы сохранить лицо.
- Напомним, Конституционный суд признал нарушением основного закона страны международные поездки и встречи президента Саломе Зурабишвили с лидерами разных государств без разрешения правительства.
- Теперь процесс переместился в парламент. Для отстранения президента Грузии от должности требуется 100 голосов. Парламентское большинство «Грузинской мечты» и «Силы народа» состоит из 85 депутатов. «За» собираются проголосовать четверо депутатов из «Европейских социалистов». Остальные оппозиционные депутаты – их 52 (всего в парламенте 141 депутат) – собираются голосовать против импичмента.
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