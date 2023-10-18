Москва утверждает, что Армению «пытаются превратить в Украину №3»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян активно идет по стопам президента Украины Владимира Зеленского. Об этом российскому государственному агентству ТАСС заявил высокопоставленный источник в Москве.

«Расцениваем выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте 17 октября как абсолютно безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений, – приводит слова анонимного российского чиновника агентство.

«Видим, как Армению пытаются превратить в Украину №3, если считать Молдавию Украиной №2, а Пашинян семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского», – сказал анонимный источник.

Во вторник в ходе выступления в Европарламенте Пашинян заявил, что союзники Армении в сфере безопасности на фоне ситуации вокруг Нагорного Карабаха не только не помогли Еревану, но публично призывали к смене власти в стране. При этом он не уточнил, от каких именно «союзников» звучали подобные призывы.