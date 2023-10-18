Вчера и сегодня в абхазском сегменте Фейсбука шло бурное обсуждение помещенного в одной из групп поста пользователя под ником Сергиус Амаре. Почти 170 комментариев – это для небольшого абхазского интернет-сообщества весьма серьезная цифра. При этом содержание поста не имело никакого отношения к политике, которая чаще всего вызывает такую массу откликов.

Вот этот пост в сокращении:

«Читаем стихи абхазского писателя и поэта Дмитрия Гулиа. Там раздел «Стихи для детей». Вот прочитали такое. Интересует вопрос: это ли не пропаганда пьянства? Вот просто для рассуждения, а не для провокации пишу. Ведь, как мне кажется, это можно считать развращением детей, поводом к их пьянству. Внедряют с малых лет, что одурманивать себя нормально. В России от этого страдает столько людей, столько погибло. Мой отец ужасно пил, разрушил себя и семью... Даже если человек сам может не сознавать зла в этом, а думать по привычке, что это традиция... Одуматься бы, пока, как в России, всех не развратили... прохода нет уже, везде алкоголь, даже в ларьках возле санаториев. Почему люди не думают, как быть здоровыми, и не оберегают детей от этого зла?»

Пост этот дан в сопровождении ксерокопии книжный страницы со стихотворением основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа «Виноград». Поэт в нем описывает, что он сидит под виноградной лозой и представляет, как осенью превратит густой сок этих ягод в вино. Потом разольет это вино в бутылки и разошлет их в разные края своим друзьям, чтобы все они дружно выпили за ваше здоровье, дети, чтобы вы быстрее подрастали на радость всем нам. И далее он перечисляет детские имена, бытующие у разных народов в СССР. Вот и весь криминал в этом «вещдоке».

Директор Дома-музея Д. И. Гулиа Светлана Корсая написала среди откликов: «Вот несет ведь бред, а сколько комментов собрал!»

Эта мысль, наверное, и многим другим приходила в голову, но объяснение, думается, есть: когда человек сталкивается в соцсетях с явной, как ему кажется, нелепостью, это выводит его из себя и ему хочется возразить. Вот несколько возмущенных комментариев, среди авторов которых было немало известных в обществе людей:

Рисмаг Аджинджал: «Где тут реклама одурманивания? Употребление ограниченного количества вина с хорошей компанией и пьянство – это разные вещи. Поэт здесь пишет о вине как о напитке, который помогает укреплять дружеские отношения, а не как об источнике пьянства».

Тея Аршба: «А Пушкина в школе вы проходили? У него не было, по-вашему, пропаганды запивания горя алкоголем?»

Елена Кувичко: «Заподозрить Д. Гулиа в том, что он пропагандировал пьянство среди детей, хотя здесь тост за здоровье детей, это надо совсем не иметь представления о поэте и культуре, носителем которой он является. Пугает «охота на ведьм» в данном контексте».

Татьяна Отырба: «Стакан натурального вина полезен для здоровья, у нас пропаганды нет, есть культура пития. Это еда, беседа, тосты. Ваш пост здесь неуместен. Поэт прославляет жизненные радости, а кто употребляет вино в чрезмерном количестве для забытья, а не для радости и здоровья, – потерянный человек. Чем вам помочь? Любите жизнь, без нравоучений не к месту».

Мзия Бейя: «Автор поста, почитайте, пожалуйста, Омара Хайяма, где он пишет о вине. Думаю, что вы знакомы с этим творчеством, просто освежите в памяти. И в стихотворении Гулиа не ищите предпосылки к пьянству. Для каждого абхаза, вплоть до детей, суть, изложенная в стихе, ясна. Считаю кощунством трогать имя Д. Гулиа в таком ключе. Будьте осторожны, когда касаетесь таких высокочтимых в народе имен».

Аида Отырба: «Меня дедушка учил застольному этикету с детства, В обед я пила вино. Это не значит, что я спилась. Я вообще редко пью».

Омар Смыр: «Не надо свои травмы детства переносить на наш народ. Будь так добр относиться с уважением к тому месту, где проживаешь. Наши деды пили вино из стаканов, которые равняются нынешним рюмкам, а пьяниц наше общество всегда порицало».

Кто-то вспомнил про написанное Дмитрием Гулиа в 1910 году стихотворение «Вино обнажает пороки». Многие писали об авторе поста иронически, саркастически, кто-то назвал его жертвой горбачевской антиалкогольной кампании… Но сам он упорно стоял на своем: традиции традициями, но гораздо важнее, чтобы росло здоровое, непьющее поколение. А в качестве аргумента приводил тот факт, что много читателей поставили лайки его посту.

Среди лайкнувших есть и мои знакомые, но мне кажется, что они не очень вникали в стихи Гулиа, а просто соглашались с тем, что пьянство – зло. Как и одна из интернет-комментаторов:

Анна Софисти: «Поддерживаю вас, на каждом шагу алкомагазины открывают... Вместо пропаганды здорового образа жизни везде можно купить алкоголь без проблем... И за руль садятся нетрезвые, сколько несчастья в дом эта выпивка принесла...»

Начало ее комментария, про алкомагазины, правда, наводит на мысль, что она живет не в Абхазии.

Известный в Абхазии фотограф и общественный деятель Владимир Попов тоже, оказалось, читал этот пост и комментарии к нему. И вот что сказал сегодня «Эху Кавказа»:

«Обычно отношусь к людям, которые пишут под ником, псевдонимом каким-то, никому не известным, так, что это человек, наверное, ущербный, утомленный жизнью, одиночеством. И вот он пишет, он сидит, пишет. Он злой на мир, он зациклился на себе. А по поводу вина… Наших детей окружают родители, которые на Кавказе живут, и без вина мы жить не можем. И дети видят это. Но это не значит, что они должны пить. У Расула Гамзатова сколько о вине слов хороших… Но надо приучать к культуре, а не хамить, скажем так. А этот человек несведущ ни в чем – в нашей жизни, культуре. Но он пишет.

– Есть люди в той же России, да и не только в России, которые призывают настойчиво вообще к отказу от спиртного.

– Может, он вообще вино не приемлет, но это его проблема».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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