Теракт в Аррасе: в Грузии прокомментировали сообщение французских СМИ

Отец Мохамада Могушкова – главного обвиняемого по делу о теракте в городе Аррас на севере Франции – живет в Грузии, сообщили французские СМИ.

Глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили заявил, что французские следователи пока не обращались к грузинским коллегам по данному делу.

«Насколько мне известно, они не обращались за юридической помощью в Грузию. Как правило, направляется запрос на юридическую помощь, и после этого планируются следственные действия», – сказал Лилуашвили.

Нападение на школу в Аррасе произошло 13 октября. В результате атаки один из учителей погиб, три человека тяжело ранены. Могушков был бывшим учеником этой школы.

Могушкову вменяют убийство в связи с террористической деятельностью, покушение на убийство и участие в террористическом сообществе. Обвинение по аналогичным статьям предъявлено и младшему брату Могушкова. Их двоюродному брату вменяют преступное бездействие. Все обвиняемые помещены под стражу.

Как пишет сайт Кавказ.Реалии со ссылкой на различные французские издания, Могушков родился в 2003 году в Ингушетии. В шесть лет он вместе с семьей переехал во Францию, где окончил школу, а затем учился в лицее, параллельно занимаясь боксом. Семью пытались выслать, но благодаря помощи занимающихся делами беженцев ассоциаций депортация была остановлена, пишет Le Figaro со ссылкой на собственный источник.

Могушков так и не получил французское гражданство – его последнее прошение было отклонено в 2021 году, в апелляции он также получил отказ, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник. Однако депортировать юношу из Франции было невозможно – люди, которые прибыли в страну до 13 лет, находятся под защитой.

Причины отказа в гражданстве официально неизвестны, однако одной из них может быть связь семьи нападавшего с радикальными исламистами. В частности, в 2019 году из-за причастности к сорванному нападению радикалов на Елисейский дворец полиция задержала старшего брата Мохаммеда Мовсара Могушкова, пишет Le Figaro. По другой информации, сторонники «Исламского государства» планировали нападение на местных силовиков. Мовсара осудили – за намерение совершить теракт и оправдание терроризма его приговорили к пяти годам тюрьмы, где он находится до сих пор.

За год до этого, в 2018 году, по некоторым данным, из Франции депортировали отца братьев Могушковых из-за намерения уехать воевать в Сирию на стороне «Исламского государства» (его имя не раскрывается). Как рассказали корреспондентам BFMTV соседи Могушковых, дети с раннего возраста подвергались насилию со стороны отца.

«Однажды отец заставил троих мальчиков драться до крови, когда они были маленькими», – заявила соседка по имени Лоренс, которая знает Могушковых уже около десяти лет.

По ее словам, она сама была свидетельницей того, как мужчина избил свою жену на лестничной клетке, а на требования прекратить насилие он заявил, что его супруга сумасшедшая и избивает себя сама. После высылки отец Могушковых поселился в Грузии, но насилие в семье продолжилось, передают СМИ. Со слов соседки Лоренс, мать Мохаммеда в 2022 году рассказала ей, что тот ударил ее и заставил четыре часа молиться на земле, запрещая есть вечером во время Рамадана. Официального подтверждения слов местной жительницы нет.

Знакомые семьи связывают то, что Мохаммед Могушков «стал холодным и перестал здороваться» с нездоровой обстановкой, в которой он рос. В итоге юноша попал в «список S» за радикальный исламизм – он находился под контролем спецслужб, которые прослушивали его телефон и вели наружное наблюдение, пишет Le Figaro.

Сейчас власти страны намерены выслать несколько десятков россиян, которых подозревают в экстремизме.