В ближайшее время в Иране состоится встреча в формате «3+3» на уровне глав МИД - Trend

В ближайшее время в Иране состоится встреча в формате «3+3 (Азербайджан, Турция, Россия, Иран, Армения, Грузия) на уровне министров иностранных дел, пишут азербайджанские СМИ.

Как сообщает азербайджанское информагентство Trend, Армения также согласилась принять участие во встрече.

Однако в МИД Армении не подтвердили и не опровергли эту информацию. Пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян сказала Радио Азатутюн, что они надлежащим образом проинформируют о визитах и встречах министра.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном сказал, что платформа «3+3» является эффективным форматом для решения региональных проблем. Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил, что в ближайшее время в формате «3+3» будут проведены встречи.

Армения готова к встречам в формате «3+3», в свою очередь, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Напомним, что Грузия отвергла эту инициативу, заявив, что не может сотрудничать с Россией, оккупировавшей Южную Осетию и Абхазию.