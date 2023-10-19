Просматривая новостную ленту, мне попался заголовок «ХАМАС высоко оценил позицию Путина по ближневосточному конфликту», и подумалось мне: хорошо, что ВВП не дружит с интернетом и не читает новости в компе. Увидав такое, он, наверное, густо покраснел бы от досады и стыда и сразу бросился бы писать опровержение. Еще бы! Если одна из главных террористических организаций «высоко оценивает твою позицию», то надо что-то срочно менять, а то неловко может получиться перед собственными избирателями.

Шучу, конечно.

Какое опровержение, если в сентябре прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в Москве председателя палестинского движения сопротивления ХАМАС Исмаила Ханию и улыбнулся ему.

Правда улыбнулся! Я видел фотку, где вечно хмурый Лавров пожимает руку смеющемуся хитровану Исмаилу и радостно ему улыбается. Видать, нашел наконец-то равного себе по духу и интересам человека.

Я с трепетом ждал реакцию РФ на тот кошмар, который начался 7 октября на Среднем Востоке. Все гадал, осудит ВВП кровавые действия ХАМАСА или не осудит? Ведь убивали не солдат, а мирных жителей, что вполне в духе террористов.

Гопник нападает на слабого. А на сильного противника гопник не рискует идти, потому что он трус, он боится боли и не хочет получить по мордасам

Вообще, по моему разумению, террорист – он по своей натуре трус. Да, конечно, трус. Насколько легче и безопаснее расправляться и воевать с мирным населением, чем идти в лоб, в штыковую атаку на хорошо подготовленных армейцев. Это ж принцип гопника: гопник нападает на слабого. А на сильного противника гопник не рискует идти, потому что он трус, он боится боли и не хочет получить по мордасам.

Ничего нового я не говорю, и факты в который раз доказывают эту прописную истину – напрямую связываться с солдатами хамасовцам было стремно и боязно, вот и поперли на гражданских лиц, зная, что им за это ничего не будет.

(Это они думают, что не будет, но рано или поздно им обязательно будет, я так надеюсь.)

В связи с этими кровавыми и гопническими событиями я ждал какой-то адекватной реакции от РФ. Честно говоря, где-то глубоко в душе надеялся, а вдруг?!. А вдруг Путин и его верные путинцы гневно осудят терроризм? И если осуждение произошло бы, я бы даже не удивился: РФ давно славится своими двойными стандартами – «Что дозволено Юпитеру, недозволенно быку».

Примером служит недавнее прошлое России. Чеченские сепаратисты – они, по их разумению, были бандитами и террористами, и их надо было уничтожить. А такие же действия на сопредельных государствах в России называются борьбой за свободу и стремлением к самоопределению.

И поэтому, помня о двойных российских стандартах, если бы Путин выступил с гневным осуждением хамасовского терроризма, я бы не удивился. Но нет! Он снова сдрейфил, решил на сей раз подстраховаться и поддержать боевиков. Все-таки, видимо, они ему по понятиям ближе и роднее.

Очень может быть, что весь арабский мир в едином порыве захочет проучить израильтян. А на защиту израильтян тогда может встать другой мир... И что потом будет?

Непростая ситуация сложилась на Среднем Востоке. Ситуация, которая грозит вылиться в экзистенциальную, всеобщую войну. Очень может быть, что весь арабский мир в едином порыве захочет проучить израильтян. А на защиту израильтян тогда может встать другой мир... И что потом будет? А потом может быть, что будет тишина...

Я сейчас пытаюсь выражаться самыми что ни есть осторожными выражениями, дабы быть в меру нейтральным и политкорректным, хотя нейтральность – не самая сильная моя сторона. И вряд ли кто остался бы нейтральным – либо туда, либо сюда, так как невозможно быть на той и другой стороне одновременно. По-человечески можно и нужно сочувствовать всем без исключения, но одинаково относиться и к тем, и к другим для меня абсолютно неприемлемо.

Я сочувствую жителям сектора Газа, сочувствую потому, что за все время не нашлось у них такого лидера, который повел бы их по другому пути – не жестокой ненависти, а человечности, разума и мудрости. Наверное, все это итог недостаточного уровня образования – я сейчас это просто предполагаю, так как ничего не знаю об уровне образования в секторе Газа. Но почему-то есть у меня подозрение, что с образованием там не о-го-го. Не особенно хорошо. Мне рассказывают, что детей там с самых ранних лет учат ненавидеть т.н. захватчиков. (Опять-таки я повторяю то, что мне говорят. Сам я там не был и не знаю.) Каково это – расти в ненависти и постоянном желании отомстить?

Я вдруг понял, что ничего конкретного про ХАМАС не знаю и полез в сеть. Оказалось, что данная организация основана аж в 1987 году на базе «Братьев-мусульман». На счету ХАМАС множество нападений на израильские гражданские и военные цели, а также на палестинцев, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем, и соперников из движения ФАТХ. В разгар первой интифады (борьбы арабов на оккупированных Израилем территориях), 18 февраля 1989 года, ХАМАС провел первый теракт – похитил и убил израильского военнослужащего Ави Саспортаса, а в мае – Илана Шаадона. В ответ на это Израиль запретил боевое крыло движения, а создатель и руководитель организации шейх Ахмед Ясин был арестован и приговорен к пожизненному заключению.

Так как программа ХАМАС предполагает уничтожение государства Израиль и его замену на мусульманскую теократию, они, по всей вероятности, давным-давно начали готовиться к тому, что сделали 7 октября

В 2006 году ХАМАС в секторе Газа победил на первых на территории сектора Газа демократических выборах в Палестинский законодательный совет. С тех пор выборы там больше не проводились. И так как программа ХАМАС предполагает уничтожение государства Израиль и его замену на мусульманскую теократию, они, по всей вероятности, давным-давно начали готовиться к тому, что сделали 7 октября.

Интересно, на что они рассчитывали? Тоже на блицкриг, как кое-кто в феврале 2022 года? Или же их задачей было убить как можно больше мирных людей?

Мне трудно анализировать происходящие события и делать какие-то конкретные выводы. И, как я понимаю, это сложно не только мне. Даже именитые аналитики, не вылезающие с экранов телевизоров и разного рода сетевых подкастов, тоже высказывают свои предположения, но конкретно сказать ничего не могут. Кстати, то же самое творится более полутора лет и в связи с российско-украинской войной – все выдвигают предположения, которые в итоге оказываются ошибочными.

Но так, наверное, и должно быть – никто не знает, как все закончится. А если кто и знает, то молчит и прячется, и мы и не подозреваем о его существовании.

Для того чтобы хоть как-то понять, что творится на том участке планеты между евреями и арабами, посоветую тем, кто еще не видел, посмотреть очень добротный и качественный израильский сериал «Фауда». В сериале рассказывают о борьбе израильских спецслужб с террористами. Сериал интересен еще и тем, что сценарий написали люди, которые прошли школу спецслужб и знают события не со слов посторонних, а сами, так сказать, вкусили все радости сей жизни на своей шкуре. Один из сценаристов, Лиор Раз, исполнил главную роль в сериале, и, по моему мнению, исполнил ее с блеском.

Сериал мне понравился еще и тем, что он дает картину не однобоко, не только с израильской стороны, но и с арабской. Арабы выведены там не карикатурно-злобными персонажами, а людьми, у которых есть идея. Идея, за которую они идут и делают свою «правду». Да, их «правда», по моему мнению, это чистой воды ЗЛО, но они считают по-другому.

Они искренне верят, что, идя путем терроризма, они дойдут до истины. Нет, господа одноземляне, так вы истину не найдете. А совсем наоборот.

Они искренне верят, что, идя путем терроризма, они дойдут до истины.

Нет, господа одноземляне, так вы истину не найдете. А совсем наоборот.

Я даже вдруг представил себе, если бы наши беженцы, изгнанные со своей родины, с Абхазии и Самачабло, тоже пошли бы таким путем, как хамасовцы и иже с ними, то что из этого получилось бы? Ничего хорошего, и я первый осудил бы такие действия.

Сколько времени прошло с образования государства Израиль, а его противники не нашли никакого другого решения, кроме как устраивать террористические акты. Неужели им больше нечего сказать? А может, им кто-то другой, всесильный и всевластный не дает ничего сказать по-другому?

И еще!

Мне очень жалко жителей Израиля. Жалко потому, что эти люди, этот народ, который я очень люблю и восхищаюсь им, давно, еще пару тысячелетий тому назад заслужил право иметь свою землю и жить там спокойно, счастливо и созидательно.

Когда же они, эти люди, обретут мир и покой?

И почему этого не случилось до сих пор?

Вопрос риторический, конечно.

Но!

Когда я смотрю сериал «Фауда», думается мне, что никогда в том регионе не будет спокойствия, пока одна из сторон не уступит.

P.S. Мне один балабол сказал, что хамасовцы действуют по своим религиозным законам и убеждениям.

Но это не так.

Где-нибудь в их священных книгах написано о таких методах борьбы?

И вообще, в какой-нибудь религии сказано про терроризм?

По-моему, нет.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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