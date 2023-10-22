МИД: Грузия не примет участия в формате «3+3»

В МИД Грузии подчеркнуто заявили, что Грузия не примет участия во встрече формата «3+3», которая состоится 23 октября в Тегеране (Иран). «Грузия не участвует во встрече и никогда в ней не участвовала», - заявили в ведомстве.

Как сообщает грузинская служба Радио Свобода, 23 октября главы МИД Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции проведут встречу в Тегеране в формате «3+3» - это инициатива президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по созданию «новой платформы регионального сотрудничества для обеспечения прочного мира и стабильности» на Южном Кавказе.

Турецкий лидер озвучил ее в 2020 году. Встреча впервые состоялась в 2021 году в Москве, но Грузия на ней не присутствовала.

Сначала против выступили Грузия и Армения. Но Ереван впоследствии к переговорам присоединился, а вот Тбилиси стал единственным региональным игроком, категорично отказавшимся от участия.

20 марта 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что двери формата «3+3» открыты для Грузии. Призвать Тбилиси к участию в этом переговорном формате попытался и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, но тщетно.