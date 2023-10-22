За 15 дней в Грузию из Израиля приехали более 15 тысяч граждан

За последние 15 дней в Грузию из Израиля приехали более 15 тысяч граждан, сообщил посол Грузии в Израиле Лаша Жвания в беседе с «ИнтерпрессНьюс». По его словам, три израильские компании осуществляют прямые рейсы в Тбилиси.

«С сегодняшнего дня «Georgian Airways» больше не осуществляет прямые рейсы, хотя добавила рейсы из Ларнаки в направлении Тбилиси. Из Ларнака в Тбилиси есть ежедневные рейсы, а кроме того, есть прямые рейсы израильских компаний – El Al, Israir и Arkia.

Среди покинувших Израиль около 1 500 – это те, у кого только грузинское гражданство. Также много граждан с двойным гражданством, а всего за последние 15 дней в Грузию из Израиля приехали более 15 000 граждан.

Ежедневно работает горячая линия, и люди звонят с разными вопросами, в основном нервничают из-за распространенной информации о закрытии международного аэропорта, что не соответствует действительности. С гражданами Грузии мы общаемся по горячей линии. 2 дня назад мы разговаривали с нашими гражданами в Ашкелоне, которые там работают. Зарегистрировано 112 человек. Их больше, но зарегистрировано 112. Также в Ашкероне работают 13 грузинских врачей, и они работают в одной из самых горячих точек - больнице, которая находится очень близко от сектора Газа, и в эту больницу в основном доставляют раненых», - заявил посол.

По оценке Лаши Жвания, обстановка в Израиле непростая.

«Обстановка такая же, как и 12 дней назад. Первые три дня была неуправляемая ситуация, а затем Израиль установил полный контроль. Бывают террористические акты, есть воздушные удары с севера, и из-за этого Израиль объявил эвакуацию в зоне до 5 км от ливанской границы, а вокруг сектора Газа зона эвакуации – 7 км», - заявил Лаша Жвания.