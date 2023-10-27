Поправки в закон «О вещании» не директива ЕС – представительство ЕС в Грузии

Пункт о «непристойностях» в принятых парламентом Грузии поправках в закон «О вещании» не является директивой Еврокомисси, сообщили в представительстве Евросоюза в Грузии информационному порталу Netgazeti. Между тем, в представительстве подтверждают, что правительство Грузии действительно проводило консультации с Еврокомиссией по данному вопросу:

«Обычно директивы ЕС не диктуют точные правила их реализации, государства-члены ЕС свободны сами решать, как отразить директивы в законодательстве. Что касается Грузии, особенно сейчас, когда она находится на пути расширения (ЕС), она должна соответствовать определенным принципам и правилам… Положение о защите несовершеннолетних и разжигании ненависти – важный элемент директивы об аудиовизуальных медиа-услугах, которой Грузия должна соответствовать… Что касается понятия «непристойность» - оно не является частью директивы и нет необходимости регулировать его в рамках директивы».

Между тем, один из соавторов спорной инициативы, член «Грузинской мечты» Давид Сонгулашвили заявляет, что закон может быть вновь изменен, если того потребует Еврокомиссия.

«Если его нужно будет изменить и будет получена соответствующая регуляция, мы обязательно его изменим. Если будет соответствующий ответ, что из-за этого он не может считаться (завершенным), как я озвучил на заседании, так и сделаю», — заявил Давид Сонгулашвили в интервью телекомпании «Формула».