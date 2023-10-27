Освобожден гражданин Грузии, задержанный российскими военными у села Ахмаджи

Грузинская Служба государственной безопасности (СГБ) сообщила об освобождении Иване Илуридзе – гражданина Грузии, незаконно задержанного на территории, прилегающей к селу Ахмаджи Ахалгорского района. Молодой человек уже находится на территории, контролируемой центральным правительством Грузии, сообщают в СГБ.

«Для немедленного освобождения Илуридзе, активно использовался как механизм «горячей линии», так и все другие инструменты, находящиеся в распоряжении центральной власти. Ответственность за все деструктивные действия, осуществленные в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, лежит на оккупирующей силе. Центральное правительство вместе с международными партнерами продолжает активно работать над освобождением всех граждан Грузии, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях», - говорится в сообщении СГБ.

Илуридзе был задержан в июне текущего года. Грузинская служба Радио Свобода тогда сообщала, что он прибыл к разделительной линии из Тбилиси.