Медики говорят о вспышке заболеваемости коклюшем в Абхазии. Санитарно-эпидемиологическая служба республики не считает происходящее эпидемией, но, по оценке специалистов, ситуация достаточно серьезная. Главный врач Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния связывает вспышку коклюша с отказом многих родителей от прививок.

Главный санитарный врач Алла Беляева сообщила о том, что в Абхазии наблюдается выраженный рост заболеваемости коклюшем. За полгода этот диагноз был подтвержден у 61 человека – у 56 детей и пятерых взрослых.

При этом в сентябре-октябре в одном только Гудаутском районе было выявлено 72 случая заболеваемости коклюшем.

Коклюш – это инфекция, которая регулируется прививками, привитые дети и взрослые им не болеют.

О ситуации с заболеваемостью в столице рассказал главный врач Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния:

«Ситуация плохая и заключается в том, что очень неохотно соглашаются прививать своих детей родители, многие из них категорически против прививок. Если нас всех в советское время прививали поголовно, непривитых не допускали в школы, в детские сады, сейчас это все пущено на самотек. Они по желанию могут не прививаться, поэтому очень тяжело переносят заболевание и очень много больных. Такая ситуация не только у нас в Абхазии, это сейчас и в России тоже, мы же связь держим со своими коллегами. Только в течение часа сегодня уже трое деток поступили с коклюшем – одному месяц, второму два месяца, а третьему – полгода.

– А сколько у вас всего пациентов с коклюшем?

– Не могу сказать, сколько сейчас. Месяц назад было много. Мы подсчитывали, сколько обратились за год, сколько лежали. Но это тоже не совсем правильная цифра, потому что к нам обращаются только те, кто тяжело переносит. А те, которые легко переносят, как грипп, они, в принципе, и не обращаются, поэтому в разы больше больных, чем наша статистика показывает».

Астамур Гуния предупреждает о том, что, если возникает приступообразный кашель, надо сразу думать о коклюше:

«Все переносят коклюш по-разному. У тех, кто переносит легко, бывает сухой приступообразный кашель, и на этом процесс останавливается. А те, кто тяжело переносит, особенно это касается детей до двух лет, у них возникает приступообразный кашель с остановкой дыхания, приходится давать кислород, дети чернеют прямо на руках. У нас есть специальное устройство, дети же не могут откашливать, мы им отсасываем слизь, санируем легкие, даем кислород. У некоторых на этом фоне присоединяется бактериальная пневмония, они начинают температурить, таким детям обязательно стационарное лечение. Но, в любом случае, если есть приступообразный кашель, уже надо думать о коклюше».

По мнению инфекциониста, люди отказываются прививать детей просто потому, что боятся прививок, он предупреждает, что инфекция может быть летальной:

«Особенно для месячных и двухмесячных младенцев это опасно, это смертельно опасно. Ничем не мотивируя, не имея медицинского образования, они говорят: «Мы просто не хотим делать!» Знаете, чем они это мотивируют? А мы вот в интернете видели, что это нельзя делать, или что им соседка сказала, что нельзя прививки делать. Ни у кого из них нет медицинского образования, и они не знают, какие осложнения бывают, вплоть до смертельного исхода. Хотел бы им всем сказать: прививайтесь, насколько это возможно. Мы все были привиты стопроцентно, наши дети привитые, мы же не враги своим детям? Как можно отказываться и брать на себя такую ответственность?!»

Астамур Гуния сообщил, что сделать прививку от коклюша можно в любой поликлинике в каждом районе Абхазии совершенно бесплатно. Существует календарь прививок, и надо следовать ему.

Астамур Гуния отметил, что в Сухуме много случаев и ковида, но, к счастью, он переносится легко, в инфекционной больнице пациентов с коронавирусом нет. Если и требуется лечение, то амбулаторное. При существовании у пациента риска осложнений, его направляют в гудаутскую больницу.

Начальник Управления здравоохранения города Сухума Ирма Воуба рассказала о статистике инфекционных заболеваний среди жителей города за октябрь. Данные ей предоставила санэпидстанция. Всего зарегистрировано 1000 случаев инфекционных заболеваний. Из них – ОРВИ и ОРЗ – 706, в том числе у 657 детей. Зафиксировано 30 случаев коклюша, из них двое взрослых заболевших. 359 случаев кишечных инфекций, из них 239 инфицированных – дети. 39 детей с бронхитом и 13 человек с диагнозом скарлатина. Ковид диагностирован у 169 человек, 16 из них – дети. Тяжелых случаев ковида нет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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