Премьер-министр Грузии пообещал повысить зарплату учителям в 2024 году

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обещает повышение зарплат учителям, пишет SOVA. На церемонии вручения национальной премии учителя Ираклий Гарибашвили заявил:

«Я хорошо знаю, каким большим трудом заняты вы – учителя, каждый день, заботитесь об образовании наших детей, наших будущих поколений, их воспитании, что, конечно же, создает прочный фундамент для развития и прогресса нашей страны.

Я уверен, что у каждого из нас есть свой любимый педагог и учителя, то есть те люди, которые оказали большое влияние на наше сознание, мировоззрение, мышление и самое главное, оставили значительный след, научили нас думать в целом.

Я считаю, что мы – правительство, должны сделать больше в плане повышения престижа вашей профессии. Для этого работает наш министр и все наше правительство. Теперь мы начали работать еще больше, интенсивнее.

Мы продолжим заботиться для улучшения условий для учителей, и хочу сообщить, что согласно нашему решению, в 2024 году Министерству образования будет дополнительно выделено полмиллиарда лари, отсюда 160 миллионов лари будут направлены на повышения зарплаты учителей, которая при полной загрузке повысится в среднем на 500 лари и более. Господин министр активно работает в этом направлении и очень скоро представит конкретное видение», - сказал Ираклий Гарибашвили.