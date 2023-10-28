На перевале Рикоти открылся 27-километровый участок скоростной автомагистрали

Дорожное движение открылось на 27-километровом участке скоростной автомагистрали Рикоти, которая является частью международной автомагистрали Восток-Запад (Е60).

По информации Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, новый 27-километровый четырехполосный участок шоссе Рикоти начинается у села Хеви в муниципалитете Харагаули и заканчивается в поселке Шорапани в муниципалитете Зестафони. Участок Хеви-Шорапни включает в себя 65 мостов и 38 тоннелей.

Всего в рамках проекта международной автомагистрали на Рикоти строится 51 туннель и 97 мостов. На данный момент прорублено 48 тоннелей и построено 83 моста. Параллельно ведутся строительные работы на оставшихся мостах и тоннелях. Завершить проект планируется в 2024 году.

«Развитие международной автомагистрали Восток-Запад (Е60) способствует укреплению конкурентоспособности транспортного коридора Грузии. Повысится пропускная способность высокоскоростной дороги и транзитный грузооборот, улучшится качество безопасности дорожного движения и сократится время в пути», - говорится в информации Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.