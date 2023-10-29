Премьер Грузии выразил соболезнования народу Казахстана

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте в Карагандинской области Казахстана семьям погибших, народу Казахстана и премьер-министру страны Алихану Смайлову. По последним данным, в результате взрыва в шахте погибли 40 человек.

«Я хотел бы выразить глубочайшие соболезнования шахтерам и их семьям, пострадавшим в результате трагического взрыва в Костенко (Казахстан). Наши мысли и молитвы в это трудное время вместе с гражданами Казахстана», - написал глава грузинского правительства в сети Х (бывшая сеть Twitter).

Взрыв и пожар в шахте имени Костенко произошли 28 октября, сообщает SOVA. В момент взрыва под землей находились 252 человека, заявила владеющая месторождением компания ArcelorMittal. На поверхность живыми вышли 208 шахтеров. 29 октября объявлено в Казахстане днем общенационального траура.

Генпрокуратура Казахстана начала предварительное расследование по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ.

На стационарном лечении, по данным на 29 октября, остаются 24 пострадавших.