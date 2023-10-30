Хвича Кварацхелия занял 17-е место в голосовании за «Золотой мяч»-2023

Хвича Кварацхелия, полузащитник «Наполи» и сборной Грузии, занял 17‑е место в голосовании за «Золотой мяч» в 2023 году. На церемонию награждения Квара пришел со своей супругой Ницей Тавадзе, пишет SOVA. Перед церемонией награждения Квара заявил: «Я и мечтать не мог, что в один день мне придется прийти сюда».

В голосовании 22‑летний футболист обошел Джуда Беллингема («Реал», сборная Англии), Харри Кейна («Бавария», сборная Англии), Лаутаро Мартинеса («Интер», сборная Аргентины) и Антуана Гризманна («Атлетико», сборная Франции), которые заняли 18‑е, 19‑е, 20‑е и 21‑е места, соответственно. Прошлогодний обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема стал в опросе 16‑м.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2023 года прошла в театре Шатле в Париже, среди претендентов был одноклубник по Napoli Виктор Осимен. Ранее портал Goal сообщал, что нападающий сборной Грузии оказался на 14-м месте в списке, но это не подтвердилось.

Обладатель награды «Золотой мяч» определяется путем голосования тренеров и капитанов национальных команд, а также журналистов.

Напомним, 22‑летний Кварацхелия был признан лучшим игроком Серии А и лучшим молодым игроком Лиги чемпионов по итогам прошлого сезона. Он был признан лучшим игроком благодаря передовому анализу Stats Perform на основе данных системы Hawk-Eye. Рейтинг учитывает не только статистику, но и позиционные данные. Это позволяет анализировать, в частности, передвижение без мяча. Для подсчета рейтинга учитывались все матчи, сыгранные в Серии А (за исключением 38-го тура).

Квара, как его называют фанаты мирового футбола, перешел в «Наполи» летом 2022 года и в первом же сезоне стал одним из лидеров. Грузинский футболист стал автором 12-ти голов в 33-х матчах и 10-ти голевых передач. Кварацхелия внес большой вклад в получении клубом нашивки «Скудетто» - эмблема с триколором для членов итальянских футбольных клубов, выигравших ежегодные чемпионаты в предыдущем сезоне.

Приз лучшего защитника сезона 2022-2023 был передан южнокорейскому футболисту Ким Мин Дже, а лучшего нападающего – нигерийцу Виктору Осимену.