В выходные в нескольких городах Северного Кавказа – Махачкале, Дербенте, Нальчике и Черкесске прошли антисемитские акции протеста. Самая крупная собралась в Махачкале – там несколько сот человек захватили аэропорт в поисках пассажиров из Израиля. По официальным данным, задержаны 60 человек по статье о массовых беспорядках. Власти говорят о влиянии извне, что думают в самих регионах?

В Махачкале антиизраильская акция закончилась погромом аэропорта и столкновениями с полицией.

Вечером 29 октября в аэропорту «Уйташ» к прибытию рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива по призывам анонимных телеграм-каналов собралось более пятисот агрессивно настроенных молодых мужчин. Они заявили, что не позволят евреям попасть в Дагестан.

Позднее, когда их количество выросло до полутора тысяч, толпа ворвалась в здание аэропорта и заблокировала взлетно-посадочную полосу. Погромщики безуспешно пытались найти среди пассажиров авиарейса этнических евреев. Их искали в закрытых помещениях, выламывая двери, судя по видеокадрам погрома, пытались даже проверить грузовики ОМОНа на случай, если там вдруг скрываются евреи.

Участники акции вступили в стычку с прибывшими силами правопорядка. В полицейских полетели камни, те отвечали предупредительными выстрелами в воздух.

В 21:40 силовикам удалось освободить взлетную полосу, но стычки с погромщиками продолжались далеко за полночь.

Аэропорт был закрыт и возобновил работу в 14:00 часов 30 октября.

Представители авиакомпании Red Wings сообщили, что возобновляет полеты из аэропорта Махачкалы за исключением рейсов в Тель-Авив.

В результате беспорядков пострадали более двадцати человек, в том числе девять полицейских. В больницах остаются пятеро, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав республики.

Силовики установили личности более ста пятидесяти участников беспорядков и задержали шестьдесят человек. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать московским следователям уголовное дело о массовых беспорядках. У участников антиизраильской акции проводятся обыски, сообщило следствие.

Уголовное дело возбуждено по частям 1 и 2 статьи 212 УК РФ. Часть 1 статьи 212 УК РФ (организация массовых беспорядков) предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы, часть 2 этой статьи (участие в массовых беспорядках) – до восьми лет лишения свободы.

Сегодня глава Дагестана Сергей Меликов выступил с альтернативным предложением к участникам беспорядков – в отношении задержанных не будут вводиться специальные меры, если они согласятся на участие в СВО.

«Если кто-то из задержанных участников беспорядков изъявит желание, как говорится, отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключит контракт с Вооруженными силами, я буду это только приветствовать», – сообщил Меликов в беседе с журналистами.

За день до этого – 28 октября – аналогичная акция прошла в Карачаево-Черкесии. Перед Домом правительства в Черкесске собрался несанкционированный митинг, участники которого потребовали от властей не пускать в республику беженцев из Израиля и организовать сбор помощи для Палестины. На видеосъемках акции, опубликованных в интернете, видно, как из Дома правительства к митингующим вышел представитель власти и попытался вступить с ними в переговоры.

Участница акции: «Вы сможете нам помочь? Нет, вы скажите, сможете помочь или нет? Сможете их выселить и не впускать сюда больше?

Представитель: «Законными путями?»

– Как мы законными путями их выселим? А они детей законными путями убивают? Они кидают камнями, а эти ракетами! Это нормально?

Переговорщик, пытается перебить многоголосье: «Определитесь, кто из вас старший, и будем разговаривать».

Митингующие: «У нас все старшие!»

По итогам акции было приято обращение к властям, его зачитала собравшимся молодая женщина с изображением палестинского флага на спине:

«От народа Карачаево-Черкесии прошу ограничить въезд на нашу территорию беженцев из Израиля, а также прошу…

Спикера перебивает женский голос: «А нельзя написать "запретить"?»

– Ограничить – это и есть запретить… А также прошу не строить приют для приема беженцев-евреев. Просим организовать сбор помощи на территорию Палестины. А также просим одобрить нам, пятистам, а то и более собравшимся в час дня 28.10-го санкционированный митинг. Мы, пятьсот человек, собранных 28.10.23-го, просим ответить на наше обращение официально, в письменном виде. В крайнем случае, мы будем вынуждены повторно несанкционированно вновь собраться 31.10.23 года».

Цифра в пятьсот участников явно преувеличена. Судя по видеосъемке, немногим более полусотни. Часть из них явно случайные люди. Рядом с Домом правительства расположен центральный городской сквер, где собирается местная молодежь, некоторых заинтересовало действо у Дома правительства. Среди них оказались и дети знакомых. Свое появление на площади они объясняют так: подошли из любопытства.

Непонятно, с чего организаторы акции взяли, что в Израиле появятся беженцы? Отчего они побегут именно в Карачаево-Черкесию, и почему республиканские власти собираются строить для них приюты?

Но в этом чувствуется перекличка с дагестанскими событиями, просто в отличие от Махачкалы, в Черкесске нет международного аэропорта с рейсами из Тель-Авива. Поэтому, видимо, решили просто «всех выселить и больше не впускать».

Полицейские в Черкесске составили протоколы об административных нарушениях на 34 участника акции. По всей видимости, просьба санкционировать митинг задним числом не нашла понимания.

В Нальчике сочувствующие сектору Газа устроили костер в строящемся Еврейском культурном центре.

Заказчики строительства – состоятельные московские евреи, исполнители работ – строительные компании, принадлежащие представителями местной мусульманской общины. Здание недостроенное, никаких деревянных конструкций, только бетон и кирпич, то есть гореть там нечему. Злоумышленники затащили на стройку пару автомобильных шин и подожгли их. В результате эффектный черный дым – можно ставить зачет о проделанной работе.

Правозащитник из Нальчика Валерий Хатажуков убежден, что антиизраильские акции в северокавказских городах – это части спланированной провокации:

«На Северном Кавказе абсолютно нет никаких предпосылок, чтобы здесь в какой-то форме существовал радикальный антисемитизм, вообще что-то реально похожее на антисемитизм – такого здесь никогда не было! Поэтому я считаю произошедшее провокацией. Она не будет иметь продолжения, я в этом уверен абсолютно. А вот этим господам, участникам этих дел, я хочу напомнить: когда рядом была война в Чечне, когда погибали десятки тысяч чеченцев, где был наш голос? Они же тоже мусульмане! Справедливости ради нужно сказать: конечно, были какие-то выступления, но война не остановилось именно потому, что это все было очень слабенько... Что касается самой проблемы отношений Израиля и Палестины, я считаю, что палестинское государство должно быть создано. Право на самоопределение для нас свято. Также должно существовать и государство Израиль. Тому, что произошло 7 октября, не может быть никакого оправдания. Погибли молодые люди, дети… Организаторы этого нападения должны понести наказание. Но операции, которые проводятся Израилем, должны носить избирательный, адресный характер. Не должны погибать ни в чем неповинные мирные жители – старики, дети».

И все-таки эти акции правильно называть антиеврейскими, а не антиизраильскими или «против израильской военщины», как писали в советских газетах.

Их участники требовали не остановить войну, но выселить и не впускать более на Кавказ представителей еврейского народа. Согласитесь, это разные вещи… Ничего подобного до сих пор в северокавказских обществах не было.

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