РСЕ/РС требует от российского Первого канала удалить кадры Азатутюн ТВ

Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) потребовало от российского Первого канала удалить кадры из репортажей Азатутюн ТВ из передачи скандального проекта «Куклы наследника Тутти», в котором лидер Армении был представлен как «марионетка Запада».

Кадры из репортажей Азатутюн ТВ были использованы без разрешения Армянской службы в передаче «Никол Пашинян: Предвестник беды», вышедшей в эфир 23 октября, причем эти кадры попали в программу без логотипа радиостанции. РСЕ/РС официально потребовало от Первого канала удалить эти кадры из программы.

«Пашинян проводит военные учения с Соединенными Штатами, носится по заграницам и отправляет жену Анну Акопян на встречу с Зеленским. Насколько сильно Армению прибьет к берегам Евросоюза?» – говорится в описании выпуска.

В программе, в частности, подчеркивалось, что ежегодно из России в Армению перечисляются около 30 млрд рублей, Москва имеет на территории Армении четыре военные базы и не менее 4 тыс. пограничников.