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Гражданин Грузии задержан у разделительной линии в селе Синагури

Представители российских оккупационных сил незаконно задержали гражданина Грузии близ села Синагури, сообщили в СГБ Грузии.

По информации ведомства, об инциденте проинформированы международные партнеры и сопредседатели Женевских международных дискуссий. Также активирована «горячая линия», действующая под эгидой Миссии наблюдателей ЕС в Грузии.

«Задействованы все механизмы для скорейшего освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии», – сказано в заявлении.

Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль оккупационной линии, возлагается на оккупационную силу, добавили в СГБ.

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