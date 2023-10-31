Международный арт-пленэр «Краски осени Абхазии» завершил работу. В нем участвовали художники из трех городов России, преподаватели и студенты кафедры изобразительного искусства Абхазского государственного университета. Завершился проект совместной итоговой выставкой, которая прошла в Центральном выставочном зале. Проект «Международный арт-пленэр «Краски осени Абхазии» восьмой год собирает художников из России, преподавателей и студентов кафедры изобразительного искусства Абхазского университета. В этом году Россию представляли художники, графики, дизайнеры из Санкт-Петербурга, Москвы и Нальчика. Спонсором проекта выступил «Дом Москвы». Цель проекта – встречи и обмен опытом, расширение творческих связей, популяризация Абхазии через изобразительное искусство, практика и обучение студентов АГУ. По словам координатора проекта, преподавателя Абхазского университета и художницы Мактины Гогия, в арт-пленэре участвовали представители разных направлений в искусстве:

«Вы пройдете по выставке, посмотрите работы и поймете, что здесь не только пленэрная живопись представлена, есть и дизайнерские композиции, и дизайнерские вещи. Так как этот проект организован на базе факультета искусств Абхазского государственного университета, то в нем, естественно, участвовали преподавательский состав – 13 человек, наши студенты-выпускники, и, конечно, любой художник в городе, который имел желание присоединиться. По сравнению с другими проектами в этом году было меньше участников, так как мы студентов младших курсов не взяли на пленэр и во все поездки, потому что рабочий график был очень короткий. Вместо поездок мы решили провести мастер-классы в университете и всех студентов включить в процесс работы. А так участников было, может быть, человек 40, для нас это мало, если сравнивать с предыдущими годами». Мактина Гогия рассказала о том, как проходил арт-пленэр: «У нас было четыре рабочих дня, которые включали поездки по разным локациям Абхазии. Это – Новый Афон, мы побывали в окрестностях храма, естественно, на Рицу мы съездили и набросали этюды, в Кындыг съездили и побывали на крепости Сан-Томмазо, и, естественно, в предпоследний день мы работали в Сухуме, столицу мы не могли не включить. А в последний день мы делали отбор работ и собирали экспозицию для выставки».

Идает Атрушба, недавняя выпускница, а ныне преподаватель факультета искусств АГУ, поделилась своими впечатлениями от проекта:

«В этом году были почти те же локации, но каждый год цвета разные, все равно краски осени по-другому звучат. Были новые люди, с которыми мы познакомились, было очень приятно с ними поработать. Мы увидели новые стили, они по-другому видят, мы-то живем здесь почти всю жизнь, а они приезжают и помогают нам по-другому посмотреть на свою страну через их искусство. Было очень много поездок, мы ездили на Рицу, в Новый Афон, в Кындге тоже писали. Два дня поработали в городе, было интересно наблюдать за их работой, они проводили для нас мастер-классы. Я узнала некоторые новые для себя вещи. Мастер-класс был по работе с маслом, было очень интересно наблюдать, как художник писал, как он показывал поэтапно свою работу. Когда мы приехали в Новый Афон, нам повезло с погодой, было очень ярко, солнечно, и цвета играли очень интересно. Мы старались все это передать через наши работы, надеюсь, у нас получилось. И гостям, думаю, понравилось. Мы постоянно искали новые локации для работ, смотрели на их работы и наблюдали их технику. По цветам мы вообще разные – у нас получаются яркие цвета, а у них более сдержанные. Но потом в процессе пленэра начали потихонечку меняться цветовой гаммой».

Проект завершился итоговой выставкой, на которой зрителям показали около 70 работ. Их особенность в том, что все они написаны буквально за пару дней до выставки, большинство из них – пейзажи.